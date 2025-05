Calcio Serie B – Mantova show: 3-0 al Cesena e salvezza più vicina

MANTOVA Tutto facile per il Mantova, che batte 3-0 il Cesena e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Grandi protagonisti i giovani: Fiori firma il vantaggio al 19′ su cross di Radaelli; Bragantini il raddoppio all’81’ su lancio dello stesso Fiori; Debenedetti il tris al 95′ su assist di Maggioni. Cesena in 10 da inizio ripresa per l’espulsione di Francesconi. Il traguardo si avvicina. Prossimo appuntamento domenica alle ore 15 a Salerno contro la Salernitana.

La cronaca

Buon pomeriggio e buon 1° maggio dallo stadio Danilo Martelli. Dopo la sconfitta di Cremona, il Mantova cerca riscatto e punti salvezza contro il Cesena. I biancorossi di Possanzini si presentano senza gli squalificati Brignani e Bani, che si aggiungono agli infortunati Redolfi e Ruocco. La lista dei diffidati comprende: Radaelli, Aramu, Mensah e mister Possanzini (oltre all’assente Redolfi). I romagnoli di Mignani sono al completo ma reduci da un periodo poco brillante: 6 partite senza una vittoria. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-CESENA 3-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (90′ Maggioni), De Maio, Cella, Giordano (58′ Solini); Trimboli, Burrai; Galuppini (58′ Bragantini), Mancuso (79′ Aramu), Fiori; Mensah (58′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Botti, Fedel, Artioli, Muroni, Paoletti, Wieser. All.: Possanzini.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Mangraviti (67′ Berti); Adamo, Francesconi, Saric (77′ Calò), Bastoni (67′ Tavsan), Donnarumma (71′ Celia); Shpendi (71′ La Gumina), Antonucci. A disp.: Siano, Pisseri, Manetti, Pitti, Ceesay, Mendicino. All.: Mignani.

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino (assistenti: Barone di Roma 1 e Luciani di Milano; addetto al Var: Doveri di Roma 1).

RETI: 19′ Fiori, 81′ Bragantini, 95′ Debenedetti

NOTE: Espulso al 48′ Francesconi per doppia ammonizione. Ammoniti: Francesconi, Adamo, Giordano, Burrai. Calci d’angolo: 4-5. Recupero: 5′ + 7′. Spettatori: 9.602 per un incasso di 103.678 euro.

Secondo tempo

97′ Finisce qui.

95′ GOOOOOLLLL DEL MANTOVAAAAAAA!!!!! Maggioni lavora benissimo un pallone sulla destra e serve il liberissimo Debenedetti a centro area: per l’attaccante è un gioco da ragazzi infilare in rete.

90′ Sette minuti di recupero.

90′ Ultimo cambio per il Mantova: esce Radaelli, entra Maggioni.

88′ Tavsan impegna Festa costretto a deviare in corner.

85′ IL GOL DEL CESENA E’ STATO ANNULLATO PER FUORIGIOCO!

84′ C’è un controllo al Var sul gol di La Gumina. Martelli in silenzio in attesa del responso.

83′ Il Cesena accorcia con La Gumina che sottoporta, sugli sviluppi di un corner, spinge in rete.

81′ GOOOOOOOLLLLL DEL MANTOVAAAAAAAA!!!!! Contropiede perfetto dei biancorossi: Fiori lancia Bragantini che si invola verso l’area cesenate, si sposta leggermente sulla sinistra e centra l’angolo opposto con un gran bel diagonale.

79′ Possanzini richiama in panchina Mancuso e inserisce Aramu.

76′ Il Mantova ha abbassato troppo i ritmi. Il Cesena intanto ha esaurito le sostituzioni.

69′ L’arbitro concede un altro cooling break.

64′ Altra occasione Mantova!! Traversone di Fiori e girata di testa di Mancuso, palla a lato. Mantova in totale controllo del match.

63′ Punizione di Burrai da 25-30 metri e palla di poco alta sopra la traversa.

59′ Trimboli avanza e conclude dal limite dell’area. Tiro centrale, facile facile per Klinsmann.

58′ Triplo cambio per il Mantova: escono Giordano, Galuppini e Mensah; entrano Solini, Bragantini e Debenedetti.

57′ Destro potente ma centrale di Mancuso che Klinsmann neutralizza stendendosi.

50′ Ammonito Giordano per un intervento falloso a centrocampo.

48′ Francesconi viene ammonito per la seconda volta e il Cesena resta in 10.

46′ Comincia la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

50′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Mantova meritatamente in vantaggio 1-0, a tra poco per la ripresa.

49′ Cesena in avanti con Shpendi ben chiuso da Trimboli e De Maio, la palla arriva a Prestia la cui botta da fuori area termina a lato.

45′ Cinque minuti di recupero.

42′ Sul traversone dalla bandierina Mancuso rovina a terra forse spinto da un difensore cesenate, ma l’arbitro fa cenno di proseguire.

41′ Il gioco riprende e c’è un nuovo corner per il Mantova.

40′ Galuppini a terra a centrocampo.

36′ Altra occasione per il Mantova ed altro fuorigioco segnalato, questa volta di Mensah. Ma i biancorossi insistono.

34′ Su punizione di Burrai gol di De Maio che devia in rete da due passi, ma il biancorosso era in fuorigioco e il segnalinee alza la bandierina.

33′ Adamo è il secondo ammonito del match dopo un fallo su Fiori.

32′ Gran lancio di Trimboli che pesca Galuppini tra due avversari. L’attaccante prova la conclusione ma viene murato, riprende il pallone e calcia al volo: palla alta.

29′ Finora un Mantova più che convincente. Meritato il vantaggio dei virgiliani.

27′ Il gioco è ripreso e c’è subito un’ammonizione per Francesconi dopo una trattenuta su Giordano.

23′ Visto il caldo, l’arbitro concede alle due squadre un cooling break.

20′ Fiori non segnava dalla seconda giornata (Mantova-Cosenza). E’ il suo secondo gol in Serie B.

19′ GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DEL MANTOVAAAAAAA!!!!!! Azione prolungata dei biancorossi, palla che arriva a Radaelli sulla destra, gran cross e colpo di testa perfetto di Fiori che insacca a pochi passi dalla porta.

18′ Il Mantova riparte: stavolta è Fiori ad impegnare Klinsmann con un rasoterra dal limite.

17′ Il Cesena risponde con Antonucci: destro potente ma fuori dallo specchio.

15′ Occasione Mantova!! Corner di Burrai e grande girata di destro di Mensah che sfiora il palo.

15′ Corner di Burrai, uscita di Klinsmann e sul prosieguo conclusione di Mensah deviata ancora in corner.

13′ Lunga azione del Mantova che si spegne sul fondo, ma i biancorossi sembrano aver preso le misure.

11′ Giordano recupera palla e appoggia a Fiori che da buona posizione manda alto. Cresce il Mantova.

9′ Dalla bandierina, traversone a palombella di Burrai e tiro al volo di Radaelli alto.

8′ Primo squillo Mantova! Galuppini lancia Mancuso che si invola sulla sinistra, entra in area e in diagonale costringe Klinsmann a rifugiarsi in angolo.

6′ Primo corner del match, in favore del Cesena. Sugli sviluppi conclusione non irresistibile di Bastoni, Festa c’è.

4′ Conclusione centrale e debole di Saric che non impensierisce Festa.

1′ La partita è iniziata. Il Mantova attacca sotto la Cisa.

Pre-gara

I biancorossi, come da prassi, vanno a salutare i tifosi della Te. Sarà il Cesena a battere il calcio d’inizio.

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Cesena in nero. Clima di grande festa sugli spalti ma sia la curva Te che soprattutto i distinti presentano ancora parecchi seggiolini vuoti.

In curva Cisa lo striscione dei tifosi romagnoli: “Cesena e Mantova: pagine e pagine di fratellanza per un’amicizia storica!”.

In curva Te campeggia lo striscione “Un legame che mai finirà, Mantova e Cesena per l’eternità”.

Possanzini ha scelto Giordano per rimpiazzare Bani sulla sinistra, mentre a destra c’è Radaelli. In mezzo alla difesa la coppia De Maio-Cella. Tutti confermati gli altri.

Giornata soleggiata e calda al Martelli. Squadre in campo per il riscaldamento, mentre il Martelli si sta riempiendo.