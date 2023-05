Maltempo, fulmini e allagamenti. Vasto incendio in una corte agricola a Marmirolo. Prosciugamenti nell’hinterland

MANTOVA Un incendio di vaste dimensioni e diversi allagamenti di scantinati e seminterrati. E’ il bilancio del temporale che si è abbattuto questa notte in alcune zone della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le tre a Marmirolo in strada castelletto, località san Brizio per un incendio di una barchessa a Corte Tezzoli. All’origine ci sarebbe stato un fulmine che ha colpito la struttura innescando le fiamme che si sarebbero poi propagate a due serbatoi di gasolio facendoli esplodere. Ingenti i danni, stimati per or sui 700mila euro. Sul posto oltre ai vigili del fuoco che stanno tutt’ora lavorando alle operazioni di smassamento, e ai carabinieri, anche i tecnici di Arpa per verifiche riguardo a eventuali sversamenti di carburante nei canali d’irrigazione. Problemi per il maltempo, sempre questa notte, anche nell’hinterland. I vigili del fuoco sono stati chiamati a una decina di interventi per prosciugamenti di scantinati e seminterrati a Cerese, Cappelletta e Levata. Anche questi interventi sono tutt’ora in corso.