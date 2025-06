Mariana Mantovana: gli alunni-inventori premiati da Mantovambiente

MARIANA MANTOVANA Riconoscimento importante per i cittadini di domani di Mariana Mantovana. Gli alunni della scuola primaria, infatti, sono stati premiati per aver saputo interpretare, al meglio, il concorso dal titolo “Diventa inventore 2025 – AB-Civico: disegnare insieme l’alfabeto del senso civico e dell’ambiente”, promosso da Mantovambiente. I loro lavori sono stati selezionati da una giuria di esperti e per l’occasione inseriti in una pubblicazione speciale dedicata proprio al senso civico. La premiazione si è svolta, di recente, nella sede di Tea, al termine di un incontro ricco di giochi ed allegria con tutte le classi partecipanti. «Complimenti ai nostri piccoli grandi artisti», ha esultato il sindaco Davide Ferrari che poi ha posato, per una foto di rito, insieme agli studenti della classe quinta elementare.