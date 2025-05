Marino Allestimenti, Partner del Comitato di tappa del Giro d’Italia e allestitore del Campionato Mondiale Superbike

Doppia e prestigiosa collaborazione dell’azienda di San Martino dall’Argine negli eventi “top” del comprensorio Oglio Po Marino Pettenati: “Tornare al Giro d’Italia e continuare con la Superbike significa mettere radici nel cuore dello sport italiano”

SAN MARTINO DALL’ARGINE – Marino Allestimenti è entusiasta di annunciare la sua partecipazione come allestitore e partner a due tra i più prestigiosi eventi sportivi nazionali e internazionali: la tappa viadanese del Giro d’Italia e il Campionato Mondiale Superbike in programma presso il Cremona Circuit di San Martino del Lago.

Questa doppia collaborazione rappresenta molto più di una partnership: è il coronamento di una storia iniziata con la passione autentica del fondatore Marino Pettenati, appassionato di moto e profondo conoscitore del mondo sportivo. Proprio al Giro d’Italia, infatti, Marino ha mosso i primi passi della sua carriera di allestitore, occupandosi della logistica delle partenze e degli arrivi delle tappe della manifestazione ciclistica. Oggi, dopo anni di esperienza e crescita, la sua azienda torna nel cuore della tappa viadanese, con l’allestimento di un’area da 100 metri quadrati. «Tornare al Giro con il nostro brand è una grande emozione, è come chiudere un cerchio iniziato tanti anni fa», racconta Pettenati. «Siamo entusiasti di poter portare il nostro contributo a eventi che uniscono milioni di appassionati in tutto il mondo».

Questa doppia collaborazione rappresenta un traguardo importante per l’azienda Marino Allestimenti, da sempre impegnata a supportare l’eccellenza, la performance e l’innovazione; valori nei quali crede e sui quali ha fondato il proprio successo.

L’azienda che opera nel campo della progettazione, della realizzazione e del noleggio di strutture per manifestazioni di qualsiasi genere, negli anni si è costruita la propria reputazione, tappa dopo tappa, partendo proprio dal mondo degli eventi sportivi; dagli anni 2000, l’azienda ha diversificato poi la proprio offerta, integrato un ufficio di progettazione e oggi, insieme a Michele Grosso e ai suoi collaboratori, Marino Allestimenti offre un servizio completo, curato e affidabile.

La collaborazione con il Cremona Circuit è iniziata nel 2024, in occasione della prima edizione della Superbike. In quell’occasione, l’azienda ha curato la realizzazione delle strutture del Rooftop, una delle aree più esclusive dell’intero circuito, sede dei prestigiosi Sky Box: spazi riservati alle aziende che desiderano offrire ai propri ospiti una vista panoramica privilegiata sulle gare.

In occasione della tappa viadanese del Giro d’Italia, l’azienda realizzerà una struttura a soppalco di 100 mq, progettata come area ristoro per accogliere ospiti e partner in un ambiente esclusivo, funzionale e panoramico. Un allestimento che unisce estetica, comfort e attenzione ai dettagli, in perfetto stile Marino Allestimenti.

Con questa doppia partecipazione, l’azienda mantovana conferma la propria vocazione al fianco dei grandi protagonisti delle competizioni internazionali, unendo passione, professionalità e innovazione in ogni dettaglio.

«Tornare al Giro e continuare con la Superbike significa mettere radici nel cuore dello sport italiano», afferma Pettenati. «Ogni progetto che realizziamo porta con sé la nostra passione, la cura artigianale e lo spirito innovativo che ci contraddistingue».

Con queste due importanti collaborazioni, Marino Allestimenti rafforza il proprio ruolo di protagonista nel settore degli allestimenti eventi, unendo ingegno, visione e spirito sportivo.

