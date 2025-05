BCC Rivarolo Mantovano, un presidio contro la desertificazione bancaria

Mentre molte realtà si ritirano dai territori, lasciando cittadini e imprese privi di servizi bancari, la BCC di Rivarolo Mantovano sceglie la strada opposta: consolidare la propria presenza e ampliare la rete

RIVAROLO MANTOVANO – In un’Italia in cui la chiusura degli sportelli bancari – 609 solo nel 2024 (fonte Sole24Ore) – segna il passo di un fenomeno sempre più preoccupante di desertificazione bancaria, la BCC di Rivarolo Mantovano, come peraltro il Credito Cooperativo in generale, si distingue come esempio virtuoso di radicamento e servizio al territorio. Mentre molte realtà si ritirano dai territori, lasciando cittadini e imprese privi di servizi bancari, la BCC sceglie la strada opposta: consolidare la propria presenza e ampliare la rete.

La struttura

Oggi la banca conta su una sede e Direzione generale a Rivarolo Mantovano e su una rete di filiali a Rivarolo Mantovano, Casalmaggiore, Piadena, Gazzuolo, Sabbioneta, Viadana, Colorno, Parma, Mantova e, dal 28 febbraio 2025, anche Pegognaga, una nuova apertura che testimonia l’impegno concreto verso le comunità locali. Alle filiali si aggiungono le tesorerie nei comuni di Breda Cisoni, Calvatone, Casteldidone e Rivarolo del Re.

Per contrastare la marginalizzazione finanziaria, la BCC ha adottato anche soluzioni innovative: “prossimità a distanza”, secondo l’efficace definizione della professoressa Elena Beccalli, rettrice della Università Cattolica del Sacro Cuore. A Marmirolo e nella frazione Pozzolo sul Mincio sono stati installati ATM evoluti, strumenti che permettono operazioni bancarie senza la necessità di uno sportello fisico, mantenendo prioritario, tuttavia, l’aspetto della relazione personale.

Nuovo canale Instagram

Sul piano della comunicazione digitale, da quest’anno è stato lanciato il canale Instagram della banca (@bccrivarolo), pensato per mantenere un dialogo continuo con i clienti, informandoli su eventi, novità e opportunità.

Nel 2025 sono state poste in essere diverse iniziative a favore delle persone e del territorio. A febbraio è stato ospite Mauro Berruto, già allenatore della nazionale maschile italiana di pallavolo vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012, per una giornata formativa dedicata ai collaboratori: un’occasione per investire nel capitale umano, con un focus su competenze professionali e crescita personale.

L’impegno verso i giovani

Notevole l’impegno verso i più giovani: la BCC ha avviato programmi di educazione finanziaria nelle scuole, in linea con i principi della Carta dei Valori del Credito Cooperativo. Un’iniziativa finalizzata a responsabilizzare le nuove generazioni, offrendo loro strumenti utili per affrontare con consapevolezza le sfide economiche future.

Le iniziative sul territorio

Non sono mancate occasioni di riflessione più ampie. Il 28 marzo, al Teatro all’Antica di Sabbioneta, si è tenuto l’incontro “Lo sviluppo locale nella globalizzazione oligarchica”, che ha visto la partecipazione di figure di primo piano del mondo economico e istituzionale. Tra gli interventi, moderati dal giornalista Fabrizio Binacchi, quelli del professore di Economia presso l’Università di Bologna Flavio Delbono, del dott. Giuseppe Sopranzetti, già direttore di Banca d’Italia presso le filali di Mantova prima e da ultimo di Milano, del presidente di Coldiretti Mantova e del dirigente delle Dogane di Mantova. Un evento che ha messo in luce strategie e possibilità per mantenere vitali le economie locali di fronte alla concentrazione globale del potere economico.

Infine, il 16 aprile a Palazzo Te, la BCC di Rivarolo Mantovano ha organizzato un incontro in collaborazione con Franklin Templeton, una delle maggiori società di investimenti a livello mondiale: un’occasione esclusiva per i clienti, che hanno potuto unire cultura e finanza con la visita alla mostra “Dal caos al cosmo” e una sessione formativa sulle strategie di investimento.

In un tempo di incertezze, la BCC di Rivarolo Mantovano rinnova il proprio impegno: essere una presenza viva e concreta nelle comunità, promuovendo inclusione finanziaria, formazione e sviluppo locale.

Domenica 4 maggio l’assemblea annuale dei Soci:

un momento di partecipazione e futuro condiviso

La BCC di Rivarolo Mantovano si prepara a vivere un momento importante della propria vita associativa: domenica 4 maggio, alle ore 9.30, presso la sede di via Mazzini a Rivarolo Mantovano, si terrà l’annuale Assemblea dei Soci.

Un appuntamento importante nel corso del quale saranno presentati il bilancio dell’esercizio 2024 e la proposta di destinazione degli utili, con un’attenzione particolare alla solidità patrimoniale ed alla crescita equilibrata dell’istituto.

Saranno inoltre rinnovate le cariche sociali, avendo riguardo al principio della rappresentanza delle varie categorie di soggetti economici e delle zone di competenza operativa della Cassa.

Potranno intervenire i Soci iscritti al Libro Sociale, riaffermando il valore della partecipazione attiva come fondamento della vita della BCC. Un’occasione non solo per deliberare sulle questioni economiche e istituzionali, ma anche per condividere visioni, proposte e progetti futuri. In prospettiva la BCC di Rivarolo Mantovano conferma il proprio impegno a favore delle comunità locali mediante iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse espresse dal territorio ed alla promozione di opportunità di sviluppo in termini economici, ma anche culturali e di coesione, fermo l’obiettivo di essere uno strumento utile per determinare un impatto positivo e duraturo.

Un percorso che passa attraverso la partecipazione e il senso di comunità, valori che continuano a guidare l’azione della Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Mantovano.