Cani e cavalli in semi-abbandono: intervengono Carabinieri e Comune

CA’ VECCHIA (Sustinente) – Prevenire è meglio che curare recita un antico adagio e così si può definire l’azione condotta nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo forestale di Mantova con il supporto del Comune e della Polizia Locale di Sustinente, che ha permesso di liberare e portare in una struttura adeguata numerosi animali tenuti in una situazione di semi-abbandono: cani, cavalli e anche un maialino di razza vietnamita lasciati soli per lunghi periodi dall’inquilina della corte in cui erano ricoverati e assistiti di tanto in tanto da qualche conoscente. Una situazione dunque che era ancora lontana dal punto critico ma che non poteva certo definirsi ottimale e che si stava trascinando ormai da parecchi mesi col rischio di peggiorare ulteriormente.

Gli animali erano tenuti in una situazione non ottimale all’interno di una corte – abitazione e annesso giardino e cortile interno – di strada Sabbioni Sacchetta nella frazione sustinentese di Ca’ Vecchia: l’inquilina dell’abitazione era usa, secondo quanto verificato dal Comune, assentarsi per lunghi periodi dall’abitazione, lasciando alcune incombenze minime per accudire gli animali a qualche conoscente. La situazione evidentemente si protraeva da diverso tempo e forse sono stati diversi i solleciti del Comune prima della decisione di intervenire: che la situazione non fosse ancora degenerata lo dimostra il fatto che – per ora, valutazioni diverse potranno essere prese nel corso delle indagini – non è stata irrogata alcuna sanzione.