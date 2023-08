Pallavolo serie B2 f – La Davis prende dal Roverbella la centrale Camilla Savazzi

Stradella Il presidente della Davis Stradella Vanni Rigoni ha definito con la Remo Mori Roverbella il passaggio in B2 della giovane centrale Camilla Savazzi, che sino ad ora era in prestito. Per completare l’organico in mano a coach Pinzi serve ancora un tassello. Si sta trattando col Porto di Stefano Trazzi per Alessia Giusti, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Quaderni.

Tre le amichevoli programmate al momento: si parte con Orotig Peschiera del Garda e Rothoblass Volano (entrambe inserite nel girone B della B1) e Promoball Sanitars Maclodio (B2 girone D). La Davis ha inoltre raggiunto l’accordo con l’Idras Torbole Casaglia (B2 girone D) per il passaggio della centrale Renèe Campi al team bresciano, in cui milita un’altra pallavolista virgiliana, la palleggiatrice Giulia Oriente ex Volta e Porto, mentre Giannace ex Davis rimane a Collecchio (B2 girone E). Arianna Mozzi ed Eleonora Martinelli, che giocavano in B2, approdano nella seconda squadra impegnata in Prima Divisione allenata da Simone Lazzari e Federica Artioli.