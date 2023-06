Soldi a commercio, artigianato e turismo: ecco il bando del distretto “Dal Mincio al Po”

BAGNOLO – Partecipazione e interesse nella serata organizzata a PalaSanVito per la presentazione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole, medie imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi. Sviluppato grazie al Distretto del commercio “Dal Mincio al Po”, l’annuncio è rivolto agli ambulanti, imprenditori (o aspiranti imprenditori) di micro, piccole e medie imprese presenti nei comuni di Bagnolo, Borgo Virgilio, Curtatone, Moglia, Rodigo, Roncoferraro e S.Benedetto. Il bando propone la possibilità di ricevere fino a 1.250 euro di contributo, massimo il 50 percento della spesa totale, per interventi di riqualificazione e ammodernamento di attività già esistenti, per l’avvio di nuove attività (o subentro di un nuovo titolare), e anche per l’accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto. «È un’iniziativa per sostenere l’investimento di attività commerciali del territorio – spiega Alessandra Braghini di Abstract s.r.l, la società di consulenza di Casalmaggiore che si occupa della ricerca di finanziamenti e progettazione di bandi per soggetti pubblici e privati – e gode di circa 70.000 euro di disponibilità totale di risorse». Il bando è già aperto: le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 5 luglio 2023. «Interessante il carattere di retroattività della proposta – continua Braghini – sono ammissibili le spese sostenute dall’impresa beneficiaria i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 28 marzo 2022». Gli interventi dovranno essere conclusi, e le spese liquidate, entro e non oltre il 30 novembre 2024. In sala erano presenti i rappresentanti di Confcommercio Mantova, Elisa Ligabue e Giorgia Cunico, e di alcuni dei comuni interessati: il sindaco Roberto Penna e l’assessore Maria Grazia Maestri di Bagnolo San Vito, il vicesindaco Luciano Chiminazzo di Rodigo, l’assessore Nicola Chiribella di Borgo Virgilio, l’assessore Sofia Pantani di Curtatone, l’assessore Roberta Rabitti di Moglia. Per informazioni è possibile scrivere a iltuodistrettodelcommercio@gmail.com.