Più sicurezza per i pedonI, da Viadana mano alla viabilità

VIADANA – Più sicurezza lungo le strade della cittadina. Dopo alcuni incontri pubblici durante i quali sono intervenuti – in un’ottica di confronto e dialogo tra l’amministrazione comunale e i cittadini – il sindaco Nicola Cavatorta, l’assessore alla viabilità Carlo Avigni e il comandante della polizia locale Luca Moretti – si è provveduto alla realizzazione di due nuove isole spartitraffico e salva-pedoni in via Pisacane.

Come detto, la finalità dell’intervento, predisposto nell’ambito delle politiche per la sicurezza stradale e per la tutela della mobilità, è quella di rendere maggiormente sicuro l’attraversamento pedonale in una zona che, in passato, aveva evidenziato alcune criticità dal punto di vista della sicurezza. Criticità sottolineate dalla cittadinanza le cui richieste sono state prontamente recepite dall’ente: con questo intervento correttivo, i problemi evidenziati saranno dunque ridimensionati.

Le due isole in questione consentiranno infatti ai pedoni di attraversare la strada in modo più protetto, in virtù di un punto di sosta sicuro a metà carreggiata. Inoltre la presenza delle isole spartitraffico, a fronte di una riduzione della larghezza della corsia di marcia, contribuirà ad un naturale rallentamento dei veicoli.

«“Invitiamo i cittadini – fa sapere l’amministrazione guidata dal sindaco Cavatorta – a prestare attenzione alla nuova strada e a rispettare le regole del codice della strada per una circolazione che risulti sempre sicura e ordinata».