Ciclismo – A Ospitaletto spettacolo assicurato con la gara Esordienti

Ospitaletto Mantovano Nuovo appuntamento in terra mantovana per gli esordienti del 1° e 2° anno. Domani ad Ospitaletto Mantovano si terrà infatti il Trofeo Comune di Marcaria Gp Cooperativa San Bartolomeo. Un appuntamento che vedrà impegnati dietro le quinte i responsabili dell’Uc Ceresarese che hanno affidato il compito di coordinare ogni momento della manifestazione all’esperto Fausto Armanini. Con loro in cabina di regia vi saranno pure i Comuni di Marcaria e Castellucchio, l’Associazione Culturale “La Senga”, le sezione Avis e Aido di Ospitaletto Mantovano, la Fondazione Arca del Centro mantovano di solidarietà ed il Comitato provinciale Fci.

C’è grande attesa tra gli appassionati di ciclismo giovanile per questa manifestazione che tra le altre cose rientra nel programma dei festeggiamenti del santo patrono locale, San Bartolomeo. Dopo le emozioni vissute qualche mese fa a Casatico in occasione del Trofeo Santi Martiri si torna quindi nel territorio marcariese per un nuovo momento dedicato allo sport delle due ruote.

Ora – come in occasione della competizione promossa e sostenuta dal main sponsor Riccardo Belletti, consulente finanziario di Allianz Bank – sulla scena saliranno gli esordienti ovvero ragazzi di 13 e 14 anni. Al via delle due gare previste si porteranno un centinaio di atleti in rappresentanza di una ventina di squadre tra le più forti della categoria a livello nazionale.

Per i colori mantovani da seguire con particolare attenzione le prove degli esordienti del Mincio Chiese e i pari età Giorgio Ciotola della Feralpi Monteclarense, Giovanni Busca della Mazzano e Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli.

La bandiera a scacchi verrà abbassata per la prima delle due volte in programma alle 9 e i partecipanti dovranno percorrere 5 volte un circuito di 8,100 km per un totale di 40,500 km.

Alle 10.15 sarà la volta degli esordienti del 2° anno che sul medesimo tracciato pedaleranno per un totale di 48,600 km ovvero 6 giri del medesimo tracciato. Le operazioni preliminari si svolgeranno a partire dalle 7 al Bar Bellavista dove alle 8 si svolgerà la riunione tecnica per illustrare ai direttori sportivi i vari aspetti delle due competizioni.

Il ruolo del direttore di corsa sarà svolto dal vicepresidente provinciale Fci di Mantova, Lido Baracca, che sarà coadiuvato dal presidente dell’Uc Ceresarese, Simone Pezzini, nel ruolo di vice direttore.

Il gruppo dei giudici di gara, invece, sarà composto da Paola Paganini, presidente di giuria, Barbara Bettini, componente di giuria e Valentina Regolo, giudice d’arrivo.