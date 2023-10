Morto dopo una settimana in ospedale: l’amico indagato per omicidio stradale

CASTIGLIONE/LONATO Ci sono sviluppi nelle indagini per la morte del 18enne Omar Khalaf, il giovane di origine egiziana, che aveva frequentato il Cfp di Castiglione, deceduto agli Spedali Civili di Brescia un paio di settimane fa, dopo una settimana di ricovero a causa di una caduta sull’asfalto. Gli sviluppi nelle indagini vedono ora un amico di Khalaf, pure lui 18enne, indagato per omicidio stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dalla polizia stradale di Desenzano con il coordinamento della procura di Brescia, infatti, la notte in cui si verificò l’incidente Omar e altri amici stavano festeggiando il compleanno di uno della compagnia. Nel frangente il gurppo di giovani sarebbe stato seduto sul pianale del bagagliaio, in quel momento aperto, dell’auto che era in uso all’amico di Khalaf. Improvvisamente però, per motivi non chiari, il 18enne avrebbe messo in moto l’auto e sarebbe partito, facendo in pratica sbalzare fuori dall’abitacolo proprio Khalaf. Il giovane lonatese così andò a collidere con l’asfalto di via Mancino, fuori Lonato. Gli amici, forse sottovalutando la situazione, a quanto pare se ne sarebbero andati fino a quando un’ora dopo Khalaf era stato trovato da un passante. Portato in ospedale a Brescia, sulle prime le sue condizioni non erano apparse molto gravi, salvo poi il sopraggiungere del coma e infine il decesso.