Viadana. Affitti: dalla Regione contributi alle famiglie in difficoltà

VIADANA Contributo regionale di solidarietà: nei giorni scorsi via libera dall’esecutivo locale guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta alla proposta di sostengo economico – per i soggetti in condizioni di fragilità – in favore dei nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici. Come noto, il contributo regionale di solidarietà consiste in una misura temporanea di supporto economico tesa a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici. Un aiuto importante per sostenere i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di indigenza o in comprovate difficoltà economiche. «Il contributo – si ricorda dall’Ente locale – ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento (2023) nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. L’entità del contributo regionale non può superare l’importo di 2.700 euro». In un bando che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune a partire dal 16 ottobre, tutti i dettagli e i requisiti per accedere alle risorse in questione. Nello specifico, la casistica prevede che i richiedenti siano assegnatari da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico al momento della presentazione dell’istanza e che, in parallelo, abbiano un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore alla soglia di 9.360 euro.

La finestra per presentare la domanda si aprirà alle ore 10 del 16 ottobre, mentre il termine ultimo per inoltrare la domanda è fissato per le 12 del 15 dicembre. La domanda, corredata da tutti gli allegati, potrà essere inoltrata telematicamente via email (urp@pec.comune.viadana.mn.it), o mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Viadana – Settore Socio Assistenziale – U.O. Alloggi – Piazza Matteotti, 2 – 46019 Viadana (MN) con la seguente intestazione: “Domanda di accesso al Contributo Regionale di Solidarietà anno 2023”; infine, la stessa potrà essere presentata direttamente presso lo Sportello Sociale del Comune previo appuntamento contattando il numero 0375 786302.