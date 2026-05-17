Muore un 28enne in moto contro un’auto sull’Ostigliese tra Governolo e Garolda

RONCOFERRARO Tragico incidente oggi poco prima delle 12.30 lungo l’Ostigliese all’altezza di Corte Quadre, poco prima della località di Garolda, nel comune di Roncoferraro. Secondo le prime informazioni si è verificato uno scontro fra una moto e un’auto. Il motociclista, un 28enne, è morto sul colpo. Sul posto stanno operando attualmente operando i carabinieri oltre al personale del 118 al quale non è rimasto altro che constatare il decesso del motociclista. Il tratto di strada interessato dall’incidente è attualmente chiuso al traffico, deviato per le strade limitrofe.