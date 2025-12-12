Truffa del falso bonifico: finto carabiniere denunciato da quelli veri

PORTO MANTOVANO Negli ultimi anni il fenomeno delle truffe che si consumano mediante l’utilizzo indebito del nome e del prestigio dell’Arma dei Carabinieri ha registrato un aumento significativo, assumendo forme nuove, inattese e soprattutto capaci di sfruttare gli strumenti digitali e l’ingenuità di cittadini e degli operatori economici che ripongono nell’Istituzione la fiducia costruita in oltre due secoli di storia.

Fra queste nuove e subdole forme di frode si inserisce la cosiddetta truffa del “finto Carabiniere”, nella quale il truffatore indossa – solo verbalmente e documentalmente – l’uniforme dell’Arma, appropriandosi di un ruolo e di un simbolo che rappresentano legalità, ordine e sicurezza. Non si tratta di imitazione superficiale, ma di una rappresentazione ben costruita: linguaggio, terminologia, riferimento a gradi e funzioni operative, falsa documentazione bancaria apparentemente riconducibile all’Istituzione. Tutto è studiato per rendere l’inganno credibile, naturale, quasi “normale”.

L’inganno che inizia da una telefonata.

La vicenda portata alla luce dai Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano non nasce da un incontro in presenza, ma da una semplice telefonata. È in una conversazione cordiale e professionale che il truffatore ha imparato a costruirsi una falsa identità: un militare dell’Arma impegnato in servizio, con colleghi sul territorio, con necessità logistiche, apparentemente pressato dalla missione e riconoscibile per la forma e la sicurezza con cui parla.

Il finto Carabiniere, nei giorni scorsi, ha contattato una struttura alberghiera della zona presentandosi come “Appuntato Scelto dei Carabinieri”. Con tono rispettoso, ma fermo, ha spiegato all’albergatrice di dover prenotare una camera per sé e per altri colleghi impegnati in operazioni in provincia, senza dare troppi dettagli, come è abitudine quando si parla di attività istituzionali.

L’interlocutore ha proposto alla titolare della struttura un prezzo, ne ha discusso i termini, ha fatto domande precise sugli orari di arrivo e sulla disponibilità del parcheggio per le vetture di servizio. La conversazione, priva di incongruenze, ha dato rapidamente all’imprenditrice la sensazione di trovarsi di fronte a un reale rappresentante dell’Arma.

Il documento falso: l’illusione diventa materiale.

Il passaggio successivo è quello che trasforma la truffa da semplice rappresentazione verbale ad inganno concreto: l’invio via e-mail di una distinta di bonifico bancario, apparentemente emessa da un conto intestato all’Arma dei Carabinieri.

Non si tratta di un documento improvvisato, bensì di un artefatto grafico elaborato con precisione: la carta intestata, il logo istituzionale, le diciture di pagamento, tutto sembra autentico. L’importo, però, non corrisponde a quanto pattuito. È esattamente il doppio.

Ed è proprio qui che il meccanismo fraudolento si rivela nella sua strategia.

Pochi minuti dopo l’invio della distinta, il finto carabiniere richiama l’albergo: con tono comprensivo e rammaricato, spiega che c’è stato un errore “in amministrazione”, e che l’importo pagato è superiore al dovuto e che l’Arma non può lasciare pendente un accredito scorretto. Con grande cortesia chiede di restituire “la differenza”, circa 1.000 euro, su un conto privato.

Dal punto di vista della vittima, tutto appare lineare: c’è un pagamento già effettuato, un documento bancario a provarlo, e un comportamento formalmente corretto di chi chiede solo di sistemare un errore burocratico.

Il sospetto e la scelta giusta.

Passano però alcuni giorni, e il pagamento non viene visualizzato. L’albergatrice, abituata a gestire prenotazioni di enti pubblici e convinta di aver agito correttamente, comincia a sospettare che qualcosa non torni. Decide allora di rivolgersi ai Carabinieri di Porto Mantovano, portando con sé tutta la documentazione relativa alla prenotazione: e-mail, distinta di bonifico, numeri di telefono, dettagli della conversazione.

È grazie a questo gesto, fatto con tempestività e prudenza, che inizia l’indagine. I militari non solo ascoltano la ricostruzione dei fatti, ma analizzano nel dettaglio ogni elemento:

verificano la provenienza delle e-mail;

controllano la grafica del documento bancario;

tracciano le utenze telefoniche;

interrogano i database operativi;

confrontano i loghi e i riferimenti legali riportati sulla distinta.

Risultato: l’intero kit documentale è falso. Il bonifico non esiste. La prenotazione non è mai stata richiesta dai Carabinieri. I conti bancari non appartengono all’Arma. Tutto è costruzione, inganno, frode.

L’indagine lampo e l’identificazione

A questo punto i Carabinieri procedono in modo rapido e coordinato: attraverso le tecniche investigative disponibili ed il raccordo operativo con altri Comandi territoriali, i militari ricostruiscono i movimenti digitali del truffatore e risalgono all’identità del presunto responsabile, un 33nne residente nella provincia di Napoli, già noto per episodi simili commessi in altre regioni italiane.

La tempestività dell’intervento ha consentito di ottenere un risultato significativo: il presunto truffatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di truffa aggravata, per aver abusato del nome dell’Arma e per aver indotto in errore la vittima al fine di ottenere un illecito profitto.

Un fenomeno che va oltre il singolo caso

L’operazione dei Carabinieri di Porto Mantovano non rappresenta solo un intervento investigativo riuscito, ma anche un segnale chiaro rispetto a un fenomeno che sta mutando rapidamente.

La truffa del finto Carabiniere non sfrutta solo la fiducia, ma la vulnerabilità psicologica di chi si trova davanti a un simbolo che rappresenta legalità. Molti imprenditori e cittadini non immaginano che qualcuno possa appropriarsi di un’identità istituzionale con tanta naturalezza.

Il caso dimostra inoltre come i truffatori utilizzino tecniche di social engineering: fingono autorevolezza, costruiscono fiducia, creano urgenza, rendono plausibile l’errore e invitano la vittima ad agire rapidamente. La velocità è parte fondamentale del metodo: meno tempo la vittima ha per riflettere, più alta è la probabilità che l’inganno riesca.

La risposta dell’Arma

La denuncia del presunto responsabile ribadisce un principio fondamentale:

l’Arma dei Carabinieri protegge i cittadini e difende la propria identità.

Ogni volta che qualcuno indossa abusivamente il nome dell’Istituzione, non colpisce solo la vittima materiale della truffa, ma danneggia un patrimonio collettivo: quello della fiducia, che è la base della convivenza civile e della sicurezza.

I Carabinieri ricordano che:

le prenotazioni istituzionali non prevedono richieste di restituzione di denaro;

nessun operatore dell’Arma chiede movimenti economici su conti privati;

le comunicazioni ufficiali seguono canali verificabili;

qualsiasi dubbio può e deve essere chiarito chiamando il 112.

Il valore della collaborazione

La riuscita dell’indagine è stata possibile grazie alla decisione dell’albergatrice di rivolgersi immediatamente ai Carabinieri.

La sua scelta ha permesso di smascherare un truffatore seriale e di fornire elementi utili per altre eventuali indagini nelle regioni italiane.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine non è solo auspicabile, ma essenziale. Ogni segnalazione tempestiva, ogni documento consegnato, ogni dubbio espresso può fare la differenza tra un crimine riuscito e un truffatore assicurato alla giustizia.