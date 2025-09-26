Notificati dai carabinieri avvisi orali a 3 stranieri

SUZZARA/POGGIORUSCO I Carabinieri della Stazione di Suzzara, nelle scorse settimane, hanno proposto al Questore della provincia di Mantova l’emissione del provvedimento dell’avviso orale a carico di alcuni soggetti che, nel recente passato, si sono resi responsabili di alcuni fatti delittuosi che hanno destato allarme sociale.

Il Questore di Mantova, condividendo la proposta redatta dai Carabinieri, ha emesso il citato provvedimento a carico di un 23nne pakistano residente a Suzzara ed a carico di un 35nne del Bangladesh, sempre residente a Suzzara. I due soggetti si sono resi responsabili di alcuni episodi violenti verificatisi nell’aprile ed agosto scorsi nel centro abitato di Suzzara.

I Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco, analogamente ai colleghi di Suzzara, hanno proposto al Questore di Mantova l’emissione sia dell’avviso orale che dell’Ammonimento nei confronti di un marocchino 27nne, gravato da numerosi pregiudizi e che recentemente è stato arrestato per un codice rosso in quel centro.

Il Questore di Mantova, condividendo anche in questo caso le motivate proposte formulate dai Carabinieri di Poggio Rusco, ha emesso i provvedimenti dell’avviso orale e dell’ammonimento a carico dei soggetti segnalati.

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno notificato ai 3 stranieri la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale, che è un invito formale rivolto all’interessato a cambiare comportamento rispettando le Leggi. È emesso nei confronti di quei soggetti quando esistono indizi a loro carico e che, pertanto, sono ritenuti socialmente pericolosi.

Il provvedimento dell’Ammonimento è una misura amministrativa preventiva rivolta all’autore di stalking, violenza domestica, o revenge porn, nella quale il Questore intima di non compiere più tali condotte.