Nuova palestra, costi raddoppiati scatta la protesta delle associazioni di Ostiglia

OSTGILIA – Dal palasport di via San Rocco – che dovrà essere ristrutturato e da diverso tempo era con il riscaldamento non funzionante – alla palestra del “Greggiati”, nuova ma con costi raddoppiati. Le associazioni sportive di Ostiglia avrebbero esternato il loro malumore all’amministrazione; malumore raccolto anche dal consigliere di minoranza Alessandro Incorvaia le cui dichiarazioni riportiamo nell’articolo a fianco. In più, fanno notare le stesse associazioni, la palestra del “Greggiati” sarebbe priva di tabellone elettronico segna punti. Va da sé che associazioni che partecipano ai relativi campionati, quando dovranno giocare partite in casa, dovranno utilizzare i segnapunti manuali da tavolo.

La questione è oltremodo complicata dal fatto che il prezzo praticato dal Comune risulta comunque “calmierato”: infatti l’Ente, per l’utilizzo della palestra del Greggiati, da convenzione con la Provinci, chiede 17 euro l’ora. Alle associazioni farà pagare 12 euro l’ora ma sono sempre il doppio di quello che pagavano in via San Rocco. Questo – stando a quanto avrebbero riferito gli esponenti di alcune associazioni al consigliere di minoranza, «rappresenta un danno e una beffa: l’amministrazione comunale sospende i contributi alle associazioni e in più li trasferisce al Greggiati dove dovranno pagare il doppio come utilizzo della struttura. Al momento nelle associazioni c’è molta delusione e qualcuna di esse sta pensando di ridurre il monte ore di attività per non appesantire la retta chiesta alle famiglie». Una situazione ingarbugliata, tenendo conto che il 4 dicembre avverrà l’atteso incontro tra il sindaco Luciano Barberio e le associazioni stesse.