Allevamenti, la maggioranza di Gonzaga difende il sindaco: provvedimento di buon senso

GONZAGA – «Il regolemento degli allevamenti è un provvedimento di buon senso. La minoranza? Da essa solo critiche non costruttive e sempre a giochi fatti»: la capogruppo Antonella Bernardelli e i consiglieri di maggioranza di Vivere Gonzaga intervengono a difesa della giunta guidata da Elisabetta Galeotti sulla questione del regolamento degli allevamenti: «Riteniamo che si tratti di un provvedimento di assoluto buon senso, che mira a tutelare le imprese agricole legate alle produzioni tipiche e alla filiera del Parmigiano Reggiano, salvaguardando così salute e ambiente. Va anche evidenziato che le limitazioni introdotte dal regolamento riguardano gli allevamenti intensivi, mentre sono previste possibilità di sviluppo e ampliamento per le attività agricole sostenibili. Con oltre 60mila capi di bestiame allevati sul proprio territorio, per un totale stimato di circa 1200 per chilometro quadro, Gonzaga non può affrontare ulteriori impatti».

Sulle accuse della minoranza, i consiglieri replicano che «la documentazione relativa al nuovo regolamento sugli allevamenti e al piano del governo del territorio è stata sempre condivisa; vi sono state occasioni di confronto organizzate dall’Amministrazione, sia nei contesti istituzionali che attraverso la Consulta dell’agricoltura. avremmo potuto andare in Consiglio comunale a luglio, cosa che non è avvenuta per offrire a tutti la possibilità di approfondire, sedimentare la questione e creare un percorso basato su un sano confronto che includesse proposte alternative che al contrario non sono mai arrivate. È infine importante sottolineare – concludono – che trattandosi di un regolamento, questo potrà essere implementato o modificato in base ai riscontri che emergeranno a seguito della sua applicazione».