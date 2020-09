Nuova piazza di Gazzo: ok finale al progetto

SAN GIORGIO BIGARELLO – «La piazza di Gazzo, fino ad oggi utilizzata sostanzialmente come parcheggio, diventerà un luogo di aggregazione sociale bello e sicuro, in grado di combinare qualità urbanistica e utilizzo razionale degli spazi per consentire la fruibilità sia ai pedoni che ai mezzi». Ad annunciarlo, dopo l’approvazione del progetto sottoscritto nell’ultima seduta di giunta, è il vicesindaco Barbara Chilesi.

«Tra gli obiettivi fondamentali dei lavori – spiega la già prima cittadina di Bigarello – quello di rendere più sicuro per i pedoni e per i cittadini l’utilizzo di questo spazio così vicino al tratto di strada provinciale 10 che attraversa l’abitato e che da sempre rappresenta un elemento di criticità e pericolosità».

Verranno investiti 600mila euro per la realizzazione di un intervento che prevede, nello specifico, la riqualificazione dello spazio pubblico di piazza Tristano Martinelli e delle strade ad essa adiacenti. Nel progetto si è tenuta in particolare considerazione l’esigenza delle attività commerciali che affacciano sulla strada provinciale, attualmente penalizzate dalla forte vicinanza a quest’ultima, a causa del notevole traffico: tali attività necessitano, oltre che di un parcheggio nelle immediate vicinanze per la clientela, di uno spazio frontale più ampio, consentendo ai clienti di percorrere il marciapiede in sicurezza ed eventualmente di sostare davanti ai negozi.

«Per questi motivi – aggiunge Chilesi – la riqualificazione di piazza Martinelli prevede la ridefinizione degli spazi: il parcheggio sarà quindi ridisegnato (portando il numero dei posti auto dai 13 attuali a 22, di cui 2 parcheggi per disabili e 2 parcheggi dotati di postazioni di ricarica per auto elettriche, ndr), saranno create nuove aiuole verdi e aumenteranno gli spazi pedonali per collegarsi alla pista ciclabile che proviene da Mantova». Infine sarà predisposto un collegamento tra la piazza e l’area antistante i negozi al fine di creare continuità tra i due spazi, con l’inserimento di un attraversamento ciclopedonale con semaforo a chiamata. (ma.vin)