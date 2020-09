Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta Mantova conferma Bueno e Micheletto

MANTOVA Dopo i tanti acquisti che ne hanno di fatto rivoluzionato l’organico, il Mantova Calcio a 5 ha annunciato due conferme. Si tratta di Lorenzo Bueno e Leonardo Micheletto che, nonostante le tante richieste sul mercato, anche quest’anno vestiranno la maglia biancorossa. Due rinforzi in più a disposizione di Frane Despotovic, il nuovo tecnico croato che avrà l’onore/onere di guidare il Mantova nel suo secondo campionato di Serie A. Il mercato potrebbe non essere concluso, visto che è in forse il tesseramento del nazionale serbo Petrov. Il dg Rondelli tiene dunque gli occhi aperti per l’eventuale arrivo di un laterale offensivo destro.

Per il resto, è tutto pronto per la nuova stagione. Il Mantova, marchiato col nuovo main sponsor Saviatesta, si radunerà lunedì al NeoLù. Sabato 19 prima amichevole col Desenzano, il 23 col Fossolo, il 26 Trofeo Pasolini con Lecco ed Hellas Verona, il 30 col Chiuppano e, infine, il 3 ottobre contro il Saints Pagnano. Il campionato parte il 10 ottobre a Salsomaggiore, con il Mantova atteso dall’Italservice Pesaro.