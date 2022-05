Lite fra colleghi sul lavoro finisce a botte: intervengono gli agenti della Volante

MANTOVA La Polizia è intervenuta ieri intorno alle 17.45 per una violenta lite scoppiata fra due operai che erano al lavoro in viale Risorgimento. Inizialmente era stata segnalata una rissa fra più persone, ma al loro arrivo sul posto, gli agenti della Volante hanno potuto accertare che ad essere venuti alle mani erano stati due 45enni, uno di nazionalità egiziana e l’altro italiano, entrambi dipendenti della stessa ditta. All’origine della lite finita a botte sarebbero stati quelli che vengono generalmente definiti come futili motivi. Ad avere la peggio è stato il 45enne italiano, il quale avrebbe comunque riportato delle lesioni di ben poca entità, tanto che il personale dell’ambulanza della Croce Verde intervenuto non ha ritenuto necessario che l’operaio venisse accompagnato in ospedale. L’uomo è stato dunque medicato sul posto mentre gli agenti della Volante procedevano all’identificazione del presunto aggressore, un egiziano anche lui 45enne in regola con il permesso di soggiorno, e degli eventuali testimoni. L’operaio colpito è stato invitato a sporgere una querela di parte se intendesse procedere nei confronti del collega.