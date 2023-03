Nuove cellette ossario per il cimitero di Montanara: ieri la benedizione

MONTANARA (Curtatone) Benedette ieri mattina le nuove cellette ossario realizzate nel cimitero di Montanara.

Un intervento, quello in questione, realizzato alla luce della crescente richiesta da parte dei cittadini che ha indotto il Comune di Curtatone, in accordo con la società Dugoni srl che gestisce i servizi cimiteriali, ad aumentare il numero degli ossari presenti nel campo santo..

L’intervento, come spiegato ieri dagli amministratori comunali, rappresentati dall’assessore Cinzia Cicola e dal consigliere delegato Matteo Totaro, è stato realizzato in brevissimo tempo ed ha visto Roberta Maffioli – delle omonime onoranze funebri – donare un angelo collocato proprio sulle cellette.

Questo intervento segue quello realizzato alcuni mesi fa al cimitero di San Silvestro e Levata dove, anche, in quel caso, erano state realizzate cellette ossario sempre per far fronte alla sempre crescente richiesta di questi luoghi di sepoltura. (v.g.)