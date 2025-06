Nuovi asfalti a Porto Mantovano dopo i lavori lungo strada Martorelli

POTO MANTOVANO – Sono in partenza alcuni lavori di ripristino dell’asfalto in strada Martorelli, a lunga strada che sostanzialmente parte da di fronte al palasport e arriva fino all’imbocco di via Roma, che ne è una prosecuzione. Nel corso degli ultimi mesi infatti lungo strada Martorelli sono stati eseguiti numerosi lavori sui sottoservizi, e giocoforza la sede stradale è stata modificata con tagli e scavi a seconda delle esigenze del momento. Ora è dunque il momento di sistemare l’asfalto dopo i vari cantieri che si sono susseguiti. Proprio per questo motivo, in vista dei lavori che stanno prendendo il via, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla circolazione per l’arco di una settimana. A partire da lunedì il Comune ha disposto la chiusura al transito veicolare in strada Martorelli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gramsci e l’intersezione con via L. Da Vinci (esclusi i giorni prefestivi e festivi nella fascia oraria 7-18). È stato disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata in via F.lli Rosselli (area di parcheggio) dal civico 51 al civico 45 dalle 7 di lunedì alle 18 di lunedì 30 giugno.