Nuovi parcheggi e nuove vie al Boma

MANTOVA – Il piano particolareggiato rimonta alla notte dei tempi della seconda repubblica. Anzi, si era ancora nella prima repubblica, quando nel novembre dell’89 il consiglio comunale approvava l’edificazione di Boccabusa dove avrebbero trovato posto fra le altre cose, il Brico center, il nuovo palazzetto dello sport (allora Palabam), il Mediaworld, l’hotel Favorita e tutti gli altri immobili adibiti al commercio e al terziario, con relative pertinenze.

Complessivamente tre grandi stralci affidati ai lottizzanti Sicie Srl e Plutonia Srl) che però, per svariati motivi, non hanno mai dato compimento al piano che comportava numerose cessioni di aree (parcheggi e strade) sia al Comune che alla Provincia.

A febbraio su richiesta degli stessi attuatori (ormai diventati Sicie Srl, Plutonia Srl, Igd Spa, Ominaholding Spa e Assobello Srl) hanno presentato al Comune richiesta di trasferimento e asservimento delle aree comprese nel Pp “Boccabusa” in esecuzione delle convenzioni urbanistiche per l’attuazione dei tre comparti in cui esso era suddiviso, con richiesta modificata quindi lo scorso 3 e 9 luglio.

«Ora il piano è stato completamente attuato, dato che solo una parte delle strade e delle aree da destinare a interesse collettivo era stata ceduta al Comune. Pertanto sono state individuate le altre aree per il parcheggio pubblico da cedere a via Roma», spiega l’assessore all’urbanistica Andrea Murari.

Dunque, nuovi parcheggi e aree verdi in arrivo, che sulle mappe si quantificano in 10.340 mq (nel comparto A1), 6.408 mq (comparto A2) e 4.438 mq (comparto A3).

Altri 30mila metri circa di aree già adibite a parcheggio passeranno sotto l’egida del Comune, mentre passa per via Roma anche la proposta di individuazione delle strade delle reti da cedere all’ente, il quale a sua volta ne farà cessione all’amministrazione provinciale. Nel comparto A1 sono già cedute aree per 10.769 mq (di cui 3.894 da cedere alla Provincia); nel comparto A2 8.697 mq (oltre a mq 3.514 che saranno ceduti alla Provincia), e nel comparto A3 2.424 mq (oltre a 2.281 mq che saranno cedute alla Provincia).