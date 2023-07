Rugby Serie A Elite – L’apertura Dogliani dal Viadana ai campioni d’Italia del Rovigo

Viadana I campioni d’Italia della Femi Cz Rovigo hanno ufficializzato ieri l’ingaggio di Ignacio Dogliani. Il mediano d’apertura argentino arriva dal Viadana. Ignacio è cresciuto a Rosario, nelle fila del Jockey Club. E’ arrivato in Italia nel 2022 e ha disputato la parte finale della stagione con il Noceto in A. Da lì è stato prelevato dal Rugby Viadana per l’anno 2022/2023 in Top 10. E’ un numero 10 che all’occorrenza può rivestire anche il ruolo di primo centro. «Sono molto felice di giocare con Rovigo – sono le prime parole di Dogliani da rossoblù – Ho sentito cose molto positive sul club e sulla sua gente. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra».