Nuovi sconti in bolletta rifiuti, a Castiglione arrivano 326mila euro

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Arrivano da Roma 326mila euro che il Comune intende dedicare per intero alle attività economiche e produttive della cittadina come aiuto per il pagamento della tariffa Tari, ovvero la tariffa che si paga per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. I fondi sono arrivati solamente da qualche giorno e di conseguenza l’ente locale sta ancora elaborando il metodo preciso e i requisiti necessari per accedere alla misura.

È in ogni caso intenzione del Comune andare incontro sostanzialmente a tutte le attività – o per lo meno a tutte quelle cui sarà possibile andare incontro. Sono infatti previsti sconti del 25 o del 50% sulla tariffa che le attività sono chiamate a pagare nella bolletta rifiuti. Nel giro di alcun giorni verranno rese note le modalità per poter usufruire di quello che si annuncia come uno sconto piuttosto sostanzioso.

«Quella che stiamo mettendo in campo – afferma il sindaco Enrico Volpi – è una misura con la quale intendiamo fornire alle attività produttive ed economiche un aiuto concreto nel pagamento di una tariffa che interessa praticamente tutti. Così facendo riusciamo a garantire un nuovo e importante supporto alle attività produttive della nostra cittadina, che un po’ come tutti nel corso dell’ultimo anno e mezzo hanno dovuto far fronte a parecchie difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze».

Quello in arrivo come aiuto per il pagamento della Tari non è di certo il primo contributo che il Comune di Castiglione fornisce alla cittadinaza. Nel corso degli ultimi mesi infatti, grazie a fondi arrivati dallo Stato, l’ente locale castiglionese più di una volta è intervenuto con misure simili a quella che sta per essere messa in campo. Anche nei casi passati l’amministrazione comunale, come spiegato dal sindaco Volpi, si era messa all’opera proprio per fornire un aiuto alle famiglie o alle aziende di Castiglione in un periodo storico che si è rivelato e si sta rivelando complicato sotto molteplici punti di vista.