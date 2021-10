Tecnologia inclusiva al servizio dei bambini e delle loro famiglie

MANTOVA – L’autismo comporta un diverso funzionamento mentale e va pertanto seguito in modo differente, per andare incontro ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie, affinché possano formarsi in maniera indipendente. Nuovi strumenti per l’inclusione sono un robot e una parete interattiva a disposizione di Spazio Autismo, realtà specializzata nella presa in carico di persone con autismo, che ha in questi anni sostenuto oltre 200 famiglie del territorio, come spiegato dalla direttrice dell’area socio sanitaria di Sol.Co Silla Dall’Olio. Gli interventi promossi da Spazio Autismo, ha aggiunto la referente Laura Delfino, si sono intensificati grazie a un software, applicato al robot Nao, in grado di stimolare i piccoli pazienti in modo pertinente, offrendo una interazione semplice e personale, favorendo l’attività motoria e relazionale. La sfida è quella di applicare tale metodo non solo all’autismo e portare la terapia a livelli che permettano poi a chi ne abbisogni l’inserimento sociale e lavorativo, partendo da un cambiamento del contesto, come illustrato da Daniele Lombardo, fondatore di Behaviour Labs che ha sviluppato il software educativo, con la fondamentale caratteristica di poter controllare i risultati conseguiti. Importante sarebbe anche portare il progetto in ambito scolastico, per allargarne la fruizione. Insieme al robot, Spazio Autismo sviluppa anche una parete interattiva, che tramite l’approccio della simulazione 3D immersiva a 360°, in ambiente protetto, consente alle persone di esplorare scenari che simulano il modo reale.

Per poter potenziare i propri obiettivi e acquistare ulteriori attrezzature Spazio Autismo ha attivato anche una campagna di raccolta fondi.