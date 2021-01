Nuovi servizi di pagamento telematici in arrivo per venire incontro ai cittadini

ROVERBELLA – Innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, prosegue a Roverbella a ritmo serrato il percorso pianificato della giunta guidata dal sindaco Mattia Cortesi. Da quest’anno, ad esempio, parte il pagoPa, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, più naturale e immediato, il cui utilizzo comporta un risparmio economico. Il pagamento dei vari servizi si potrà effettuare direttamente sul sito attraverso i canali sia fisici sia online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp), come ad esempio: le agenzie della banca; l’home banking del PSP; gli sportelli ATM abilitati delle banche; i punti vendita di Sisal, Lottomatica e Banca 5 e gli Uffici Postali.

«L’obiettivo – spiega il sindaco – è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile. Inoltre, grazie ai contributi per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione che ci sono stati assegnati dal Ministero, renderemo presto accessibili i nostri servizi attraverso Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale, e Cie, Carta d’Identità Elettronica, e renderemo fruibili tutti i nostri servizi digitali tramite l’App IO».