Nuovo parking a Castiglione: si parte in primavera

CASTIGLIONE – È previsto partano in primavera – tra aprile e maggio – i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio che verrà costruito a fianco al castello (foto). Una decina di giorni fa infatti si è conclusa la gara per la realizzazione dell’opera e al momento gli uffici del Comune stanno eseguendo gli ultimi controlli sulle carte arrivate dalla ditta che si è poi rivelata prima in graduatoria. Se tutto l’iter scorrerà senza problemi, i lavori verranno aggiudicati e affidati alla ditta in questione e i lavori potranno partire.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Michele Falcone, il quadro economico completo ammonta a circa 250mila euro, ma per i lavori è prevista una spesa di circa 190mila euro.

Il parcheggio sarà composto da circa 60 posti auto che verranno appunto realizzati in una zona particolarmente delicata come può essere il lato dell’antico castello di Castiglione. La pavimentazione dell’area parking verrà realizzata con un particolare tipo di asfalto autorizzato dalla Soprintendenza, mentre invece l’illuminazione – quasi radente al suolo – verrà posata in una seconda tranche di lavori. Conferma sempre Falcone come da via Garibaldi si troverà l’accesso, mentre dalla via (attualmente bianca ma destinata ad essere sistemata all’uopo) a fianco all’ospedale, sarà possibile sia accedere sia uscire. I pedoni usciranno dal cancelletto lungo la scalinata del castello.