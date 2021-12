ocolaio alla primaria di Buscoldo, screening fatto: nessun nuovo positivo

CURTATONE – Curtatone Nessun nuovo contagio nelle scuole: questo quanto emerso dallo screening (tamponi salivari) effettuato martedì alla scuola primaria di Buscoldo (su alunni, docenti e personale di segreteria per un totale di circa 70 persone) dopo che era stato scoperto un focolaio che aveva portato il Comune di Curtatone ad effettuare anche la sanificazione delle aule per scongiurare ulteriori contagi. Azione che era stata disposta anche alle scuole dell’infanzia di Levata.

Martedì, dunque, lo screening che ha accertato come non ci fossero altri bimbi o docenti positivi. I casi di contagio, infatti, erano stati in tutto 13 a Buscoldo (12 alunni ed un insegnante). Un focolaio partito da una festa di compleanno: un fatto in seguito al quale il sindaco Carlo Bottani ha chiesto il massimo rigore e prudenza ai cittadini. Prudenza che è stata la parola d’ordine anche del preside dell’Istituto Comprensivo che nei giorni scorsi ha disposto in via preventiva la sospensione delle lezioni: una decisione presa dopo aver appurato che, in seguito appunto ad una festa di compleanno, si erano verificati dei contagi (si parlava inizialmente di 5 positivi per poi arrivare a 12 bimbi appartenenti a diverse classi della primaria di Buscoldo ed un’insegnante). Il focolaio, dunque sarebbe ora sotto controllo ed in fase di calo ma l’invito resta quello di prestare la massima attenzione e di continuare a rispettare le disposizioni in tema di Covid-19. A Levata (infanzia e primaria) continua, invece, la quarantena disposta dal dirigente scolastico: 6 in tutto i contagi registrati nei giorni scorsi..

Valentina Gambini