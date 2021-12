Si avvicina il Natale a San Giorgio: in paese eventi per tutti i gusti

SAN GIORGIO BIGARELLO – Sarà il centro culturale Frida Kahlo ad ospitare il primo degli eventi natalizi del paese. Si comincia domani (dalle 9 alle 19) con “Natale insieme 2021”, festa aperta a tutti per un ritorno in presenza alla condivisione e alla convivialità dopo lo stop dello scorso anno. Per questo il Comune ha chiesto la collaborazione delle associazioni: la Polisportiva Ghisiolo e l’associazione Il Girasole hanno accolto l’invito a partecipare. L’evento, organizzato dal Comune con la collaborazione di Asep, prevede un piccolo mercatino con hobbisti ed espositori. Parallelamente è stata organizzata una pesca di beneficenza curata da Il Girasole, il cui ricavato sarà utilizzato per finalità sociali a favore di famiglie in difficoltà economica, mentre la Polisportiva Ghisiolo provvederà al ristoro. A intrattenere i bambini ci saranno anche Babbo Natale e Santa Lucia e si potranno portare le letterine con i desideri natalizi. Per chi ama invece il presepe invece sarà disponibile la lista dei presepi allestiti in giardino in tutto il comune di San Giorgio Bigarello (per partecipare 0376-1586267 o maila presepingiardinosgb@gmail.com). A conclusione della giornata, alle 18.30, in auditorium un concerto di Natale con gli artisti di MovieTrio, gruppo costituito dai maestri Fabiano Maniero, Alessandro Modenese ed Erika De Lorenzi, che presenteranno un repertorio interamente dedicato al Natale in un connubio di suoni classici, musica leggera e atmosfere soul-jazz. Prenotazioni per il concerto tramite messaggio WhatsApp al numero 3312643672 specificando nome, cognome, titolo dell’evento e numero di posti da occupare.

«Il modo per ritrovarsi è organizzare una giornata dedicata al Natale – dichiara l’assessore alla cultura Daniela Sogliani -: un appuntamento purtroppo saltato l’anno scorso che quest’anno vorremmo salvare. La presenza di un albero di Natale, le luminarie, Babbo Natale, Santa Lucia per i più piccoli, ci consentono di tornare, anche se per poche ore, ad una quasi normalità di vita. Invito la cittadinanza a partecipare iscrivendosi anche al concerto per condividere insieme questa festività e per scambiarci gli auguri». Accesso gratuito con green pass.

Matteo Vincenzi