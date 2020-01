Oggi l’addio a Enrico Veneziani: una bimba gli dona la sciarpa da stadio

VILLIMPENTA Avranno luogo oggi pomeriggio nella chiesa di Villimpenta, alle 15, i funerali di Enrico Veneziani, il 46enne morto nella notte di Capodanno in un incidente stradale mentre stava rincasando dal lavoro. Di ritorno da Gonzaga, dove aveva organizzato un servizio di catering, la sua Fiat Punto si era scontrata frontalmente con una Golf che proveniva dall’opposto senso di marcia all’altezza del quartiere Belfiore di Mantova. L’impatto violentissimo è risultato fatale per Enrico, e nonostante i tentativi disperati dei soccorritori per rianimarlo, il suo cuore ha cessato di battere.

Per tutta la giornata di ieri il via vai da parte di amici e conoscenti è stato incessante alle camere mortuarie di Mantova, dove la salma del 46enne è rimasta esposta fino al tardo pomeriggio. Un fiume di persone che per quanto possibile ha voluto portare un po’ di conforto alla mamma Franca, al papà Adriano e ai fratelli Riccardo e Sara. Benvoluto davvero da tutti, alternava il lavoro di operaio alla Filtrec a quello di barman e cameriere. Appassionato di calcio, era tifosissimo del Verona. Enrico riposa indossando la felpa dell’Hellas e con al collo il pass d’accesso allo stadio Bentegodi.

Tra i tanti gesti, ce n’è stato uno particolarmente commovente: un amico di Enrico ha donato alla sorella Sara la sciarpa della squadra veronese che la figlioletta Viola, di soli 4 anni, ha voluto fare arrivare all’amico più grande che non c’è più.

Anche ieri sera nella parrocchiale di San Michele Arcangelo molta gente si è radunata per il rosario, ma non sarà nulla in confronto a chi oggi raggiungerà Villimpenta per dare l’ultimo saluto ad Enrico. Intanto molti, tra cui anche un paio di associazioni, si starebbero mobilitando affinchè i giardinetti pubblici di via Tione, dove per anni Enrico aveva gestito il chiosco estivo, vengano dedicati alla sua memoria, in un bel gesto di affetto per il 43enne.

Matteo Vincenzi