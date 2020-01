Raccolta differenziata, novità in arrivo per 19 comuni

MANTOVA Cambiano alcune modalità di conferimento dei rifiuti per numerosi comuni serviti da Mantova Ambiente: questo è quanto viene illustrato neo nuovi ecocalendari, quest’anno dedicati al tema “Il mondo senza plastica”. Andando nel dettaglio delle novità, comune per comune, ad Asola cambiano il giorno di raccolta del vetro che diventa il giovedì, il giorno di raccolta della plastica nella zona 1 che diventa il lunedì, quello degli sfalci per chi ha attivato il servizio che diventa il lunedì e gli orari del centro di raccolta nel periodo estivo (maggio-settembre); a Bagnolo San Vito cambia la raccolta di pannolini e pannoloni che si effettua anche nelle giornate festive (per chi ha attivato il servizio); a Bozzolo cambia l’ubicazione del contenitore per la raccolta degli indumenti che si sposta in via Marcora; per l’attivazione del servizio di raccolta di sfalci e potature è possibile rivolgersi allo sportello Tea in via Castello; a Casalmoro cambia il secondo giorno di raccolta dell’organico, da maggio a settembre, che si sposta dal venerdì al sabato; a Casaloldo cambiano il secondo giorno di raccolta dell’organico, da aprile a settembre, che si sposta dal venerdì al sabato, il giorno di raccolta della plastica che si sposta dal venerdì al mercoledì e quello della carta che si sposta dal venerdì al mercoledì; a Casalromano cambiano il giorno di raccolta del vetro (che diventa il giovedì) e il giorno di ritiro della carta (che diventa il giovedì); a Castel Goffredo la fornitura di sacchi gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica e polistirolo può essere ritirata presso la Sede Municipale in Piazza Mazzini 1, al piano terra, tutti i martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 13. La fornitura è gratuita; a Castellucchio cambia l’orario del centro di raccolta; a Gonzaga il servizio di raccolta potature con ragno non è più attivo.

Inoltre a Pegognaga cambiano il giorno di raccolta della carta che si sposta da giovedì a martedì e il giorno di raccolta della plastica che si sposta da martedì a giovedì; a Ponti sul Mincio cambiano il giorno di raccolta degli sfalci e potature che diventa il martedì e il giorno di raccolta della plastica che diventa il giovedì; a Quingentole cambia la settimana di raccolta dell’indifferenziato; a Redondesco cambiano gli orari del centro di raccolta nel periodo estivo (maggio-settembre); a Roncoferraro la fornitura annuale di sacchi per la raccolta della plastica è disponibile presso il centro di raccolta negli orari di apertura; a Roverbella presso il centro di raccolta possono essere ritirati gratuitamente i sacchi per la raccolta della plastica e i nuovi contenitori per la raccolta della carta; a Sabbioneta da aprile ad agosto cambia la frequenza di raccolta di sfalci e potature che diventa settimanale (il 17 agosto non si effettua la raccolta); a San Giovanni del Dosso cambia la settimana di raccolta dell’indifferenziato; a Sermide e Felonica la fornitura annuale di sacchi per la raccolta della plastica è disponibile presso l’ex Comune di Felonica il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12.30, e per l’ex Comune di Sermide presso lo sportello Gruppo Tea, in via Indipendenza, 45; e infine a Volta Mantovana cambia il giorno di raccolta del vetro che diventa il lunedì.