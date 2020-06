CASALMAGGIORE I Servizi di Cremona e Casalmaggiore sono operativi. Si accede solo su

appuntamento. Prorogate le scadenze dei piani terapeutici, esenzioni e

permessi di soggiorno.

Sono attivi e aperti al pubblico tutti i servizi socio-sanitari dell’ASST

Cremona situati in Via San Sebastiano, 14 e via Belgiardino, 6 (Cremona) e

Piazza Garibaldi, 3 (Casalmaggiore).

L’accesso è consentito solo su appuntamento, da prenotare tramite telefono o

e-mail.