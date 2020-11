Ladri da Arte Bici a Bagnolo: bottino da più di 30mila euro

BAGNOLO SAN VITO – Furto nella notte al negozio Arte Bici di Bagnolo, i ladri sono scappati con una decine di biciclette da corsa per un valore complessivo che si aggira attorno ai 30mila euro.

Un furto forse su commissione, visto la fattura della merce rubata, che è stato messo a segno la notte tra mercoledì e giovedì da una banda ben organizzata che è riuscita a portare via diverse biciclette da corsa. Ad accorgesrsi di quello che era accaduto è stato il titolare del negozio, Alex Giraldi quando ieri mattina ha aperto l’esercizio commerciale. Il lucchetto, infatti, della serratura del portone era stato rotto e una volta entrato si è reso conto che erano sparite diverse biciclette.

«Hanno agito indisturbati, sono entrati, sicuramente erano più uno, e poi si sono richiusi dietro di loro la porta per poi smontare le bici dai loro supporti, l’allestimento è particolare, e quindi caricarle su un furgone e forse su diverse auto».

Il modus operandi utilizzato dai malviventi fa pensare che non fossero degli inesperti ma che soprattutto conoscessero l’’interno del negozio e lo stesso allestimento.

«Non credo i ladri che hanno agito siano degli sprovveduti, anzi – afferma il titolare -. E secondo me sapevano anche esattamente cosa avrebbero trovato e cosa fare».

I modelli che vende Alex Giraldi sono, per la maggior parte, unici visto che li progetta e li realizza lui stesso ed anche per questo che si pensa che si possa trattare di un furto su commissione

«A parte un paio di bici che sono modelli di marche conosciute, le altre sono particolare visto che sono di mia produzione e per questo sono propenso a pensare che sono destinate a un mercato di settore magari proprio all’estero». Il commerciante fa comunque un’appello su Facebook pubblicando la foto di una delle biciclette rubate e scrivendo nel post che chiunque le vedesse in circolazione, magari in qualche mercatino on line, chiami lo stesso per avvertirlo. «So che non ho speranza di ritrovarle ma ci provo comunque», ha detto Giraldi. Sul posto per le indagini i carabinieri.