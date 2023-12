Ladro a Poggio prende di mira il paese Dodici colpi in poche settimane

POGGIO – Aveva evidentemente preso di mira Poggio Rusco e le zone limitrofe, dalle quali però ora – almeno sulla carta – dovrà stare alla larga. Un malvivente arrestato di recente dai carabinieri infatti ha ora l’obbligo di dimora a San Felice sul Panaro, il paese della Bassa Modenese dove vive.

Il malvivente aveva preso di mira Poggio Rusco e le zone limtrofe, dove secondo le indagini svolte dai carabinieri, tra colpi riusciti e tentati, ci avrebbe provato almeno dodici volte. Un numero di effrazioni decisamente elevato, se si considera che sarebbero state messe a segno a Poggio e limitrofi – anche se, appunto, non tutti i colpi sono andati a segno e alcuni sono stati solamente tentati.

Ma a forza di inistere sul paese della Bassa e nella zona vicina, il ladro ha evidentemente fornito ai carabinieri un numero sufficiente di spunti e indizi per risalire alla sua identità. Nel corso delle indagini infatti i militari della stazione di Poggio Rusco, raccolte le denunce e le segnalazioni del caso, sono arrivati fino al malvivente che così è stato individuato.

A suo carico, come detto, i militari ipotizzano almeno dodici colpi tra riusciti e falliti. Colpi che il malvivente avrebbe messo a segno (o tentato) sempre e solamente nel corso della notte, mettendo nel mirino negozi e pubblici esercizi ed usando piccoli oggetti da scasso per compiere le effrazioni.

Ora i militari gli hanno notificato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a San Felice sul Panaro, dove vive, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, nei prossimi giorni, dovrà presentarsi innanzi al Giudice per essere sottoposto ad interrogatorio sugli eventi delittuosi a lui contestati.