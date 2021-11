DOPPIO APPUNTAMENTO CON RUBENS TEATRO, A GONZAGA E POMPONESCO

MANTOVA Doppio appuntamento con le performance di Rubens Teatro questa settimana: domani a Gonzaga con “Solo una donna” e sabato a Pomponesco con “Club Cabaret, storie e racconti in salsa cocktail”.

Lo spettacolo al Caffè Teatro di Gonzaga, alle 21, rientra nel vasto panorama di iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e vede sul palco come unica interprete Beatrice Cotifava. La rappresentazione è liberamente ispirata al monologo di Franca Rame “Una donna sola”, pezzo che tra l’altro Cotifava ha portato in Accademia in occasione della sua laurea.

L’argomento è quello delle violenza domestiche, anche se trattato in modo ironico dalla protagonista, che narra le sue dure vicissitudini. A interagire con l’attrice sul palco ci sono suoni e musiche, trattati come veri e propri comprimari nella messa in scena. L’evento è promosso da dalla Commissione Pari Opportunità. Per informazioni e prenotazioni il numero è 3517957595, sito www. caffeteatrogonzaga.it.

Cambio di genere per la spumeggiante proposta di sabato, al Teatro Novecento di Pomponesco. Una misteriosa salsa cocktail lega varie situazioni comiche, ambientate nel Club Cabaret citato nel titolo, locale dove si aggirano personaggi singolari, che perpetuano giorno per giorno le proprie abitudini, in una cornice anni Venti. La salsa di cui sopra è motivo delle fama del luogo, anche se, procedendo nella narrazione, la sensazione è che tutti parlino di tale straordinaria leccornia, che fa anche al sua comparsa in scena, senza mai averla assaggiata. Lo show è ben condito di musiche e balli, con sei attori di Rubens Teatro sul palco. L’esibizione verrà replicata il 27 novembre al Teatro Soms di Castellucchio. Per informazioni rubens.teatro18@gmail.com. Ilperf