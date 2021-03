Un’arena e uno spazio didattico, San Giorgio Bigarello riqualifica due parchi

SAN GIORGIO BIGARELLO – Un’area per spettacoli e attività e una zona per lezioni e didattica all’aperto, oltre alla riqualificazione generale delle due zone e delle piste ciclabili nei dintorini. È questo il progetto del Comune di San Giorgio Bigarello che punta a mettere mano al parco di via Tobagi e al Parco dei Gelsi, non lontano dalle scuole. Costo stimato: 700mila euro, di cui 500mila regionali e 200mila dalle casse dell’ente locale.

L’iter è in corso già da qualche tempo e nel corso del consiglio comunale convocato per la serata di lunedì prossimo potrebbe vedere la svolta. All’ordine del giorno infatti, al secondo punto, verrà affrontato l’argomento della rigenerazione urbana del paese per mezzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia.

In realtà il Comune già da tempo sta prendendo in considerazione l’ipotesi di una riqualificazione delle due aree verdi, e ora ha colto al balzo la palla dei fondi per la rigenerazione urbana per imprimere un’accelerata al progetto sui due parchi.

Nell’area verde di via Tobagi, che ha un’estensione di 6mila e 200 metri quadrati, il Comune intende intervenire con un’ampia zona relax con sedute all’ombra e nuovi alberi in prossimità delle entrate, un prato libero nel quale si potranno tenere concerti, manifestazioni, spettacoli e sagre di paese; una grande duna verde creata con la ricollocazione in loco del materiale derivante dagli scavi, per ridurre l’impatto economico ambientale e la volontà di caratterizzare maggiormente lo spazio creando scorci e quinte.

Approfittando della vicinanza alle scuole del Parco dei Gelsi (3mila e 300 metri quadrati), l’ente intende realizzare spazi di lettura, un’aula all’aperto con cui si possano fare lezioni fuori dalle aule scolastiche e un percorso tematico nel corso del quale verrà affrontato ed approfondito il tema della coltivazione dei gelsi in Val Padana. Intento del Comune è comunque quello di mantenere inalterata la struttura dei due parchi, andando però ad arricchirne la forma e le prestazioni ambientali.

«Il bando di rigenerazione urbana – spiega la vicesindaca Barbara Chilesi – si sposa in maniera perfetta con la scelta dell’amministrazione di riqualificare gli spazi pubblici, in questo caso gli spazi verdi e le ciclabili, e di incentivare il recupero degli edifici più datati del territorio. Abbiamo aderito allo sportello per il bonus 110% condiviso con i Comuni della Grande Mantova che fa da supporto ai privati e adesso approviamo una delibera che incentiva ad interventi di recupero e miglioramento energetico. A questo aggiungerei la redazione del Paesc e il primo stralcio del piano di rimboschimento che porterà alla piantumazione di 70mila metri quadri di aree residuali. Ritengo si tratti di scelte molto importanti e che segneranno in direzione green il futuro del comune di San Giorgio Bigarello».