Pacchi e buoni spesa in arrivo per cittadini e le attività di Sabbioneta

SABBIONETA – Operazione sostegno a famiglie e attività in difficoltà in corso a Sabbioneta: come ricordato dal primo cittadino della Piccola Atene Marco Pasquali, questi giorni saranno dedicati alla consegna di pacchi-spesa ma anche di buoni-spesa di vario taglio: «Nel fine settimana consegniamo pacchi-spesa a 31 nuclei famigliari sabbionetani, nove dei quali non avevano mai richiesto questo aiuto nei mesi scorsi. In totale aiutiamo 91 persone, di cui 34 minorenni – spiega il sindaco sulla propria pagina Facebook – Nel corso della prossima settimana distribuiremo invece dei buoni-spesa a 17 Partite Iva con sede in Sabbioneta che ne hanno fatto richiesta. Dieci di loro sono nuove rispetto alla distribuzione di un mese fa. A otto di loro saranno consegnati buoni per 250 euro, e a nove altre attività buoni per 300 euro. Saranno spesi nelle attività del territorio comunale per beni di prima necessità. Il sindaco di Sabbioneta ha voluto inoltre ringraziare il «Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza per la condivisione di questo metodo per l’utilizzo efficiente dei fondi del Decreto Ristori Ter destinati a Sabbioneta. Grazie anche ai Servizi Sociali del Comune di Sabbioneta, alla Protezione Civile Asola e alla Caritas Parrocchiale».

Siamo di fatto arrivati, per Sabbioneta così come per gli altri comuni mantovani e italiani in genere a dodici mesi di attività praticamente quotidiana per potere gestire nel modo più efficace e risolutivo per cittadini, esercenti e imprese, una difficile emergenza sanitaria, economica,ecsociale: «Mi rendo perfettamente conto che sia difficile, nella situazione attuale, riuscire ad arrivare alle esigenze di tutti – conclude Pasquali – Ma così come cerchiamo di non dimenticare la quotidianità della amministrazione della nostra comunità, cerchiamo anche di non dimenticare nessuno. Con questo lavoro di squadra è un po’ più semplice, ma la missione resta difficilissima. Grazie a tutti».