Il Teatro Tenda di Pegognaga diventa palasport e sarà dedicato a don Lasagna

PEGOGNAGA – Il Teatro Tenda di Pegognaga sarà trasformato in Palazzetto dello Sport. Sarà forse dedicato a don Dante Lasagna. Nuova vita quindi per una struttura eretta nel 2012. Quando infatti il sisma rese inagibile Teatro Anselmi, interrompendo le frequentatissime stagioni di prosa, l’amministrazione comunale di centrosinistra si attivò immediatamente per dare continuità agli spettacoli. Trovò Coop Nordemilia disponibile a dare un consistente contributo per erigere un teatro tenda in via Berlinguer, di fronte al supermercato della nota società. Iniziativa che incontro plausi, ma anche critiche. Secondo l’opinione d’alcuni avrebbe dilazionato il recupero dell’Anselmi. Eppure il Teatro Tenda ha permesso molteplici iniziative, permettendo altresì al mondo cattolico di celebrare funzioni, essendo anche tutte le chiese del territorio sinistrate. In seguito sono cominciati problemi di agibilità, cosicché il Teatro Tenda non é stato più praticato, tanto più al cospetto della pandemia. La nuova amministrazione comunale tuttavia non ha abbandonato la struttura. Ha bensì contattato uno studio di progettazione per verificarne il riutilizzo. Ed ecco la nuova esplosiva idea, illustrata da Silvia Scarduelli, assessore a cultura e sport «Con l’ingegnere Claudio Vincenzi, dello studio QPlan di Suzzara, abbiamo verificato la fattibilità del progetto di riqualificazione del teatro Tenda in struttura sportiva polivalente. La bozza ha costituito un positivo confronto in commissione urbanistica, a cui hanno partecipato tutti i consiglieri comunali, maggioranza e minoranza, trattandosi di temi importanti e trasversali, quali sport e giovani. Ci siamo altresì confrontati con alcune associazioni sportive locali, calcio, basket, pallavolo, calcetto, recependo le esigenze per individuare quali potranno essere i principali utenti del futuro impianto. Ne è uscita una prima ipotesi progettuale, sicuramente ambiziosa, ma che, siamo sicuri, rilancerà l’attività sportiva sempre crescente nella nostra comunità». A chi intitolerete il palazzetto? «Ad una persona che si é spesa molto per la comunità e per i giovani: don Dante Lasagna».