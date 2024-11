PALM SpA SB: il valore di una scelta etica, trasparente e sostenibile

VIADANA – PALM SpA SB è un’impresa fondata dalla famiglia Barzoni nel 1980 a Viadana (Mn) che ha sviluppato un modello innovativo nella produzione di pallet e imballaggi in legno basato sulla valorizzazione dei capitali Umano, Economico e Ambientale, di fatto anticipando quella cultura della sostenibilità intesa come creazione del valore condiviso per garantire una responsabilità integrale d’impresa.

PALM realizza, con i suoi 48 collaboratori, oltre 1.500.000 pallet in legno all’anno, generalmente progettati attraverso l’Eco-design grazie alla ricerca e sviluppo dei nostri tecnici e l’utilizzo di software di ecoprogettazione dell’imballaggio. Riducendo il peso, il volume, l’impiego di materia prima e quindi riduzione di rifiuti all’origine nei nostri prodotti co-progettiamo assieme ai nostri Partner l’imballaggio e il pallet ideale su misura, per oltre il 90% di materia prima legno certificata PEFC e FSC, promuovendo così una corretta gestione forestale a tutela della biodiversità e dei cambiamenti climatici.

L’obiettivo è promuovere l’eccellenza italiana attraverso la rigenerazione naturale e la garanzia della tutela, in quantità e qualità, delle risorse forestali e delle comunità locali che vivono dentro e intorno ai boschi, perché la gestione sostenibile ne protegge la biodiversità, aiuta a mitigare i cambiamenti climatici e riduce l’erosione del suolo e la desertificazione, favorendo il rispetto delle nuove Direttive Europee di EUDR deforestazione zero e rendicontazioni CSRD.

Questo offre a chi lo utilizza elementi di comunicazione che contribuiscono a consolidare la reputazione aziendale, senza rischio di greenwashing.

PALM ha consolidato questo processo raggiungendo con 84 punti la Certificazione B Corp nel novembre del 2017, la prima azienda al mondo nel settore degli imballaggi in legno a ottenere questo importante riconoscimento; l’evoluzione è continuata nel 2020 quando ha assunto la qualifica di Società Benefit, integrando davanti al notaio nello statuto aziendale quattro criteri di beneficio comune, da perseguire e misurare alla pari e al fianco di realizzare il profitto aziendale.

Il Report si divide in 4 finalità di beneficio comune che permettono di indirizzare in modo efficace e strutturato le risorse aziendali, che nello specifico sono:

1. Filiera del legno sostenibile: promozione di una catena di fornitura del legno gestita nel rispetto di criteri di sostenibilità, legalità e tracciabilità

2. Inclusione e Valorizzazione dei collaboratori: favorire benessere aziendale, inclusività e crescita personale e professionale di tutti i collaboratori.

3. Creazione di valore per la comunità locale e il territorio: collaborare con la comunità locale per condividere percorsi generativi a beneficio comune e valorizzare attività per il territorio intorno, per essere attivatori di comportamenti responsabili.

4. Affrontare le sfide per la neutralità climatica: impegno a raggiungere la neutralità climatica in linea con gli obiettivi Europei e quelli Nazionali della transizione ecologica energetica e climatica verso il NET ZERO.

Come ulteriore prova di essere il Partner ideale a supporto con alti standard etici e di Governance nella sostenibilità totale delle supply chain, anche quest’anno Palm ha ottenuto la valutazione Ecovadis medaglia Oro, un sistema di valutazione delle prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende. Si tratta di uno strumento che permette alle aziende di misurare e migliorare la propria performance ESG a livello internazionale, dimostrando così il proprio impegno per la sostenibilità e l’etica.

La certificazione Ecovadis viene rilasciata a seguito di una metodologia con valutazione indipendente.

Le aziende devono dimostrare di adottare pratiche sostenibili e responsabili in diversi ambiti, tra cui il lavoro, l’ambiente, la salute e sicurezza, le policy del personale, l’etica e la governance. PALM consegue annualmente la certificazione EcoVadis®, quest’anno con un punteggio di 74 punti su 100 secondo cui l’azienda risulta essere nel 5% delle migliori aziende valutate.

Inoltre, da giugno 2024 è membro del Global Compact Network Italia, in cui è attivo il Tavolo di lavoro “Sustainable Procurement”, dove Palm è tra le 54 organizzazioni business che condividono un percorso per approfondire aspetti sociali, ambientali e di governance del sustainable supply chain management (con una particolare attenzione agli impatti delle recenti Direttive europee in questi ambiti) per promuovere scelte consapevoli e acquisti responsabili.

“Il Valore di una Scelta” è in sintesi il percorso di un viaggio che PALM ha intrapreso 45 anni fa, in continuo miglioramento tecnologico e di sostenibilità agita, che ha promosso innovazioni di prodotto, di processi digitali e di interdipendenza, sempre con le Persone al centro.

Il valore delle relazioni che abbiamo saputo costruire con tutti i nostri stakeholder sono scelte strategiche di un percorso nel segno della responsabilità sociale e della sostenibilità, perseguito attraverso la certificazione B Corp e oggi come Società Benefit. Valori che sono alla base del nostro modo di intendere il ruolo dell’imprenditoria e dell’impresa integrata nel suo territorio, fin dalla nascita dell’azienda nel 1980, e ora evoluta in un contesto di Palm Academy per educare il mercato e tutti gli stakeholder ad un business for good.