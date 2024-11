Spazio Nova: la soluzione per ogni ambiente, tra eleganza e funzionalità

Schermature solari, strutture outdoor e serramenti, con una consulenza personalizzata per creare armonia tra gli spazi interni e quelli esterni

CURTATONE – Vivere in un ambiente confortevole è il primo passo per migliorare le nostre giornate. Le esigenze abitative, ancora di più dopo l’emergenza sanitaria, portano alla richiesta di una crescente unione tra gli spazi interni e quelli esterni, arrivando a un’armonia naturale e quotidiana: questa è la missione di Spazio Nova, a Levata di Curtatone. Che propone soluzioni per ogni ambiente: schermature solari, strutture outdoor e serramenti. Con un servizio di consulenza personalizzato per ogni cliente. Grazie agli esperti dell’azienda, che non solo presentano un progetto, ma ne seguono la realizzazione passo per passo, dalla selezione dei materiali all’ottimizzazione dell’efficienza energetica. Con l’obiettivo di creare aree all’aperto uniche, che riflettano lo stile di ciascuno e soddisfino le necessità funzionali.

Il progetto si potrà valutare attraverso concept visivi che permettono di comprendere con chiarezza ogni particolare. Fino ad arrivare all’installazione, posta in atto da una squadra altamente qualificata, che garantisce un risultato impeccabile, nel quale ogni elemento sia perfettamente allineato e funzionante, duraturo nel tempo.

La visione di impresa in Spazio Nova è creare ambienti all’aperto che raccontino storie uniche. Tramite l’innovazione nel design e l’attenzione ai dettagli, puntando a trasformare ogni spazio esterno in un rifugio di eleganza e funzionalità.

‍Il team di Spazio Nova collabora con i brand più prestigiosi del settore per garantire soluzioni all’avanguardia e di alta qualità. Tutto questo nello showroom di Levata di Curtatone, dove sono presenti un’accurata selezione di prodotti e uno staff competente, a disposizione per offrire consulenza personalizzata e condividere dettagli tecnici.