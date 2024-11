C.S.N. Bozzolo: prestiti a tasso zero per le nuove attività gestite da donne

Una delle opportunità creditizie offerte dal Centro Servizi Negri: fino a 300mila euro

Le pratiche, anche senza garanzie, predisposte dal tributarista romano Federico Salomone

BOZZOLO – La sigla C.S.N. Bozzolo appare spesso all’interno di manifestazioni culturali e artistiche sul territorio. Disegnate su cartelloni pubblicitari e sulle magliette degli atleti di varie discipline sportive, le tre lettere corrispondono all’acronimo di “Centro Servizi Negri”, un grande studio che occupa 18 persone tra impiegati e collaboratori gestendo la contabilità e le buste paga di oltre 400 aziende e 500 privati.

Nata nel 1985 per iniziativa di Tiziano Negri, l’attività, che l’anno prossimo toccherà quindi i 40 anni di presenza a Bozzolo, si è sempre di più sviluppata aggiungendo nel corso del tempo nuovi servizi e opportunità per la clientela grazie alle innovazioni e alle conoscenze immesse dal figlio Fabio. La caratteristica che distingue il Centro Servizi Negri è il vastissimo ventaglio di informazioni fornite in un settore – quello fiscale – che si aggiorna quasi giorno per giorno. Tutto ciò attraverso uno staff di professionisti in grado di fornire risposte di qualsiasi tipo: legale, notarile, fiscale e per quanto riguarda la sicurezza sui cantieri di lavoro. Non meno importanti i suggerimenti e le indicazioni a proposito delle nuove fonti energetiche grazie alla partnership con aziende leader del settore.

Negli ultimi tempi a tali rilevanti servizi base, C.S.N. ne ha aggiunti altri per assistere le aziende in quella fondamentale necessità che è l’accesso al credito e alla finanza agevolata creando uno speciale “Sportello Credito” accessibile oltre che ai clienti dell’ufficio, anche ai non clienti. Nello studio di via Bonoldi si predispongono i documenti per le garanzie necessarie per i prestiti ai privati che non fanno parte direttamente della clientela tradizionale. Con lo “Sportello Credito” del C.S.N. è possibile per le imprese accedere a bandi e contributi predisposti da Ministeri, Regioni e Camere di Commercio. A tal proposito, una delle opportunità più importanti consiste nella misura “Nuova Impresa a tasso zero” per ottenere finanziamenti compresi tra 50 e 300mila euro a favore di soggetti femminili disposti ad iniziare nuove professioni. Il contributo a fondo perduto è pari al 20% dell’investimento previsto con la restituzione del restante 80% in dieci anni ad interessi zero. Non viene richiesto nessun tipo di garanzia e la pratica è allestita direttamente dal tributarista Fabio Negri con la collaborazione di un esperto quale è il dottor Federico Salomone di Roma, per più di vent’anni certificatore di Invitalia – l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia.