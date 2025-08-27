Perquisiscono la casa e trovano una serie di oggetti rubati

I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, nei giorni scorsi, hanno denunciato un marocchino 48nne residente in quel centro.
I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare operata nella sua abitazione su delega della Procura della Repubblica di Mantova, hanno rinvenuto la maglietta che il soggetto avrebbe utilizzato per compiere un furto in abitazione lo scorso giugno ai danni di un 61nne di Castiglione D.S.
Inoltre i Carabinieri, nella medesima operazione, hanno rinvenuto e sequestrato un dispositivo raccolta dati portatile tipo “Noneywell” con relativa batteria, denunciato come oggetto di furto da un 49nne del luogo, una macchinetta fotografica marca “agfaphoto” modello DC9200, denunciata provento di furto da una 40nne di Asola, un monopattino elettrico marca “Ducati” modello “pro evo 1” denunciato come provento di furto da un 41nne del luogo.
Inoltre sono stati rinvenuti i seguenti oggetti, in attesa dell’individuazione da parte dei legittimi proprietari: una cassetta in plastica contenente smerigliatore marca “Keyros” di colore giallo e nero, ed un kit inverter marca “Welco” modello “Tig 200 I Hf-Dc pulse” di colore nero.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.