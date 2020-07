Frode informatica, denunciate due persone

GUIDIZZOLO I Carabinieri della Stazione di Guidizzolo, a seguito di denuncia formalizzata ed a conclusione di attività d’indagine, sono riusciti a smascherare e di conseguenza a denunciare in stato di libertà due persone responsabili di accesso abusivo a sistema informatico e telematico, detenzione / diffusione abusiva codici di accesso a sistema informatico o telematico e tentata frode informatica in concorso. I due, T.A. 27enne residente in provincia di Salerno e G.A. 40enne residente nella provincia di Napoli, accedevano al conto corrente di un 50enne residente nell’Alto Mantovano e tentavano di trasferire del denaro su un altro conto corrente. La vittima prescelta per la frode informatica si è rivolta ai Carabinieri di Guidizzolo che, dopo aver avviato un’attività d’indagine, hanno identificato i due.