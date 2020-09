I bimbi della materna di Porto sono negativi

PORTO MANTOVANO – Negativo. E’ questo il risultato dei sei tamponi rinofaringei eseguiti a sei bimbi di una materna di Porto Mantovano. Qualche giorno fa, tra martedì e mercoledì per la precisione, i bimbi avevano manifestato sintomi che potevano essere riconducibili ad un influenza soprattutto per via della febbre alta. Alle famiglie dei sei soggetti su una classe di 25, è stato chiesto di mettere in piccoli i isolamento per 48 ore in attesa del risultato del tampone. Gli altri compagni sono rimasti a casa da scuola ma senza avere l’obbligo di sottoporsi a nessun esame. Ora, visto che il risultato del tampone è negativo i bambini frequentanti quella classe dovrebbero già da domani, ovviamente in assenza di febbre.

L’azienda territoriale sanitaria, Ats Valpadana, fa sapere che ogni giorno, dall’inizio, della scuola dell’infanzia, dal 7 settembre, arrivano parecchie segnalazioni da parte di medici di base e di pediatri, sul soggetti che presentano sintomi paragonabili a quelli del Cornavirus. A oggi però, fortunatamente, non si sono riscontrati casi di positività al Covid. La situazione potrebbe cambiare con l’inizio del resto delle scuole, oggi. Diverse, infatti, sono le incognite che dovranno essere affrontate studenti e docenti nonostante i provvedimenti presi dagli istituti e dallo stesso provveditorato agli studi.