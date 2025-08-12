Pitbull lasciato morire di caldo in auto e altri maltrattati in casa: denunciato il proprietario

CASTIGLIONE Mattinata movimentata lo scorso sabato 9 agosto a Castiglione delle Stiviere. I Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, unitamente al locale Nucleo Carabinieri Forestale ed ai veterinari dell’ATS “Alto Mantovano” sono intervenuti in un’abitazione dove, sia all’interno della stessa che nell’attiguo giardino, vi erano 6 cani legati al guinzaglio o ristretti in piccole gabbie, tutti senza cibo ed acqua. Complice di tutto ciò le elevate temperature che, se difficilmente sopportate dagli umani, probabilmente erano avvertite maggiormente da quei poveri cagnolini indifesi.

Il team ispettivo ha rinvenuto 6 cani di razza “pitbull”, di cui uno deceduto poiché lasciato dal proprietario dentro la sua autovettura parcheggiata nel cortile dell’abitazione, con tanto di finestrini chiusi. Cane che moriva probabilmente per eccesso di calore.

All’interno dell’abitazione veniva trovato legato ad un termosifone di un bagno, un pitbull legato con un collare a strozzo, senza cibo né acqua. L’abitazione si presentava in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Altri 5 cani sempre di razza “pitbull” erano detenuti in box autocostruiti, di dimensioni non idonee, privi di acqua e cibo e ricoperti di zecche e pulci. Uno degli esemplari aveva anche le orecchie mozzate, senza la prevista prescrizione veterinaria.

I 5 cani venivano così sottoposti a sequestro ed affidati al canile sanitario di Guidizzolo per le cure del caso.

Tali operazioni venivano svolte grazie alla presenza del personale veterinario ATS “alto mantovano” e con gli operatori dell’ambulanza veterinaria di Mantova.

I cani, identificati attraverso microchip, risultano essere di proprietà del padrone dell’abitazione in questione, un 45nne di Castiglione delle Stiviere, il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di uccisione, maltrattamento e detenzione incompatibile con la natura di cani di razza “pitbull”, nonché di abbandono di animali.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.