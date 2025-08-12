Rubano in chiesa, poi si pentono e riportano il maltolto: denunciati un 22enne e 3 minorenni

CASTELLUCCHIO Amara sorpresa, lo scorso 12 luglio, per il parroco di Castellucchio. Il presule, nell’aprire la chiesa, con profonda amarezza aveva constatato che ignoti avevano danneggiato le porte della chiesa di Sant’Andrea e dell’attiguo oratorio, entrando nei luoghi sacri dai quali asportavano alcuni oggetti liturgici.

Tra sconforto e tristezza, il parroco si era rivolto ai Carabinieri della Stazione di Castellucchio, i quali provvedevano ad effettuare un attento sopralluogo, iniziando così un’attività di indagine.

Saranno state le preghiere del parroco o il senso di colpa dei ladruncoli, fatto sta che gli oggetti sacri asportati sono stati fatti trovare, dopo qualche giorno, all’interno della chiesa.

Dall’acquisizione delle telecamere e dall’incrocio di dati acquisiti, i Carabinieri hanno identificato i presunti autori del furto sacrilego, denunciando alla Procura della Repubblica di Mantova ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia un 22nne di Mantova, un 17nne di Castellucchio, un 15nne di Marcaria ed una 15nne di Castellucchio. Per il gruppetto è scattata una denuncia in stato di libertà poiché sono ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.