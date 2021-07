Ponte sul canale Sabbioncello, domani l’apertura al traffico alle 10.30

QUISTELLO Sarà aperto al traffico domani, sabato 31 luglio 2021, alle ore 10.30 il ponte Marchesa sul canale Sabbioncello lungo la provinciale 41 “San Benedetto – Quingentole” a Santa Lucia di Quistello.

L’impresa “Capiluppi Claudio” che ha eseguito l’intervento per conto della Provincia, ha completato il rifacimento totale dell’impalcato e concluso le attività del cantiere proprio in queste ore come previsto.

Le avverse condizioni meteorologiche dell’inverno scorso non avevano permesso la corretta progressione dei lavori ed anzi avevano reso necessarie fasi di sospensione per ottenere alla fine una buona esecuzione dell’opera.

La spesa complessiva per la messa in sicurezza del ponte, che oggi è a tre campate ed è stato rafforzato, è stata di 320.000 euro, interamente finanziata con fondi regionali, assegnati alla Provincia di Mantova per “interventi per la ripresa economica, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”.

All’inaugurazione del manufatto interverranno il presidente della Provincia Beniamino Morselli e il sindaco di Quistello Luca Malavasi.