Rugby – L’Italia U18 torna allo Zaffanella per il test col Giappone U19

VIADANA Lo “Zaffanella” torna a vestirsi d’azzurro. Dopo il test-match del 24 febbraio tra Italia e Francia U18, domani pomeriggio sempre la nazionale Under 18 affronterà il Giappone U19. Il responsabile tecnico Paolo Grassi ha a disposizione 26 atleti che si stanno allenando in questi giorni a Parma. Si tratta di un test importante, contro una formazione che nel suo Paese ha particolare importanza sociale, in quanto espressione dei migliori talenti delle scuole superiori del Sol Levante. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 13.15. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Federugby.it. Da decidere ancora il quindici titolare. I convocati: Christopher Baas (Lyons); Carlo Antonio Bianchi (Unione Firenze); Andrea Binelli (Verona); Henry Bruno Bonetti (Bath Academy); Davide Bossini (Calvisano); Pietro Celi (Livorno Rugby); Pietro Checchinato (Rugby School); Thomas Del Sureto (Fiamme Oro); Alessandro Drago (Mogliano); Malik Faissal (Rugby Parma Fc); Simone Fardin (Casale); Roberto Fasti (Benetton Treviso); Lorenzo Ferrari (Verona); Filippo Giagnoni (Cavalieri Union Prato Sesto); Valerio Lamon (Stade Nicois); Pietro Mastrangelo (Cus Milano); Filippo Mezzano (Cus Milano); Antony Miranda (Unione Rugby Capitolina); Nicola Noselli (Benetton Treviso); Marco Ravanelli (Benetton Treviso); Antonio Reina (Cus Milano); Luca Rossi (Pesaro); Marco Spreafichi (Benetton Treviso); Edoardo Todaro (Ipswich College Northampton Saints); Tommaso Trombetta (Parabiago); Samuele Venuto (Udine).

Al termine del test, alle ore 15.15 chi vorrà potrà seguire sul maxi schermo il match tra Galles e Italia, l’ultimo del Sei Nazioni. Inoltre musica e stand gastronomici che saranno attivi anche prima della partita.