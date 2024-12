Nordic Ski Sportime, domenica scatta la stagione a Passo Coe

Mantova Sci di fondo, si parte con la nuova stagione 2024/2025. Domenica si terrà, grazie all’impegno dei dirigenti del Nordic Ski Sportime, la prima uscita stagionale. La trasferta a Passo Coe di Folgaria prevede il ritrovo alle 6.45 al parcheggio dinanzi all’Old Wild West, a poca distanza del casello autostradale Mantova Nord. La partenza avverrà alle ore 7, con rientro alle 18. Per coloro che vivranno questa esperienza per la prima volta si prega di dotarsi di sci, bastoncini, scarponcini e relativo abbigliamento, pronti per scendere in pista, dopo aver preso un caffè o altro al bar. I partecipanti saranno affiancati dagli accompagnatori del Nordic Ski Sportime e nella mattinata si terrà una lezione di circa 2 ore sull’apprendimento allo sci di fondo. Dopo un’ora di pausa, nel pomeriggio, seguirà un ripasso opzionale dei concetti appresi in precedenza. In gennaio saranno allestiti altri corsi di formazione. Per informazioni e iscrizioni bisogna rivolgersi al negozio Sportime di Via Bracci 53 a Mantova (che predisporrà anche l’eventuale noleggio degli sci) o contattando Luciano al 335/5897919.